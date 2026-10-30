El temible jefe de la mafia de motochorros de CABA acusada de robar más de $120 millones

Días atrás, Infobae reveló la existencia de una organización criminal temible que operaba en la ciudad de Buenos Aires, una literal mafia de motochorros dedicada a cometer asaltos comando a mensajeros de financieras una asociación ilícita que cometió siete robos entre comienzos de marzo y fines de mayo de este año en zonas como Saavedra y Villa del Parque.

La banda sabía dónde golpear: iba directo al efectivo. La inteligencia previa era notable. Los golpes -cometidos con dos motos a la vez, junto a varios autos de apoyo- eran una mezcla de salideras a víctimas en torno a financieras y falsas operaciones de cambio. El botín era siempre en efectivo. El saldo global de sus ataques fue notable también: más de $122 millones cash.

Esta semana, tras una extensa y metódica investigación a cargo del fiscal Andrés Madrea , el juez Darío Bonanno procesó a siete de sus miembros -seis de ellos con prisión preventiva- por el delito de, precisamente, montar una asociación ilícita dedicada al robo en poblado y en banda. Los embargos ascienden hasta $80 millones para los líderes. Un nombre resuena entre todos ellos: el de su presunto jefe, Federico Elías Astudillo.

Astudillo, registrado como monotributista en ARCA con pagos al día, es un ex cadete de moto y empleado de un restaurant de sushi que pasó por una cárcel federal. Fue procesado por el juez Bonanno por ser el presunto capo de la asociación ilícita -una figura sumamente infrecuente en el mundo de los expedientes contra motochorros-, con participación en cuatro de los hechos investigados. El juez también pidió ampliar su indagatoria por su posible participación en un quinto asalto.

El procesado “ ejercía la jefatura dentro de esta banda, desempeñando una función de conducción y articulación dentro de la organización, llevando a cabo la coordinación y captación de los intervinientes que llevaban a cabo las maniobras delictivas”, afirmó el juez en su imputación. Su novia, Antonella Roldán, es otra de las procesadas en la mafia.

La Justicia vincula a Astudillo a los autos de apoyo empleados en los asaltos. También, habría tomado parte directa en los robos. En uno de los asaltos que le imputan, una trampa montada on la falsa compra de un vehículo, la banda le robó $20 millones a su víctima sobre la avenida Martín García. “Quédate quieto que te quemo” , le susurraron a punta de pistola.

Astudillo cayó tras un seguimiento de la División de Investigaciones de la Comuna N° 11 de la Policía de la Ciudad. Lo arrestaron a bordo de un Volkswagen Vento junto a su novia.

La banda, más o menos, se había formado como un club de amigos con la prisión como zona cero. E perfil de Facebook de Astudillo lo vincula a otro procesado en la banda, Rodrigo Salvadores , con quien compartió penal en 2021; posteaban sus fotos tumberas en la red en aquel entonces. Salvadores, por su parte, se vincula a otro sospechoso procesado en la causa, Alan Nicolás Casafú.

Astudillo, por otra parte, fue involucrado a un auto de apoyo en el hecho que dio comienzo a la investigación y que terminó con su presunta banda en prisión: el asalto ocurrido el 1° de abril de este año en la calle Vedia, zona de Saavedra. Los delincuentes iban por un gran premio: intentaron quitarle a un delivery un paquete cargado con $24,6 millones de pesos . Los motochorros no contaban con que el mensajero era un ex policía que llevaba un revolver Taurus calibre .357 .

Uno de los motochorros, Tomás Sobre, un reincidente serial con seis condenas, terminó con un tiro en una pierna. Astudillo fue mencionado en 18 ocasiones en el procesamiento del caso: tras el asalto, el presunto capo de la mafia motochorra fue a comer a un restaurant peruano del Abasto.

Fuente: Infobae