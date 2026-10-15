El Municipio de Madariaga cuestionó la demora judicial en una causa por narcotráfico que fue postergada hasta noviembre de 2027

MADARIAGA





A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de General Madariaga expresó su preocupación por la postergación del juicio oral en una causa por presunta comercialización de estupefacientes. La investigación comenzó en 2019 y el debate fue fijado para el 22 de noviembre de 2027.





El escrito municipal recuerda que en julio de 2019 se realizaron tres allanamientos en General Madariaga, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía de Estupefacientes. Los procedimientos arrojaron resultados positivos y derivaron en la detención de un hombre investigado por la presunta comercialización de drogas.





Según el comunicado, un mes después se dictó la prisión preventiva, aunque posteriormente el imputado recuperó la libertad por disposición judicial. La Fiscalía continuó con la investigación y la recolección de pruebas.





En 2020, la causa fue elevada a juicio, pero el debate oral todavía no se concretó. La Municipalidad señala que la pandemia y posteriores postergaciones solicitadas por la defensa demoraron el proceso.





El juicio debía comenzar en septiembre de 2026, pero volvió a reprogramarse, esta vez para el 22 de noviembre de 2027, a las 10, según la resolución judicial correspondiente a la causa N.º 747/8145-2020.





El reclamo del Municipio





En el documento, el gobierno local plantea que las demoras judiciales deben ser discutidas y advierte sobre la necesidad de que las investigaciones por narcotráfico tengan una resolución en plazos razonables.





“JUSTICIA LENTA NO ES JUSTICIA”, sostiene el comunicado difundido por la Municipalidad, que también remarca que toda persona imputada tiene derecho a defenderse y a contar con las garantías constitucionales.





El escrito subraya que el trabajo policial, las tareas de inteligencia y los procedimientos requieren una respuesta judicial oportuna. En ese sentido, aclara que el Municipio no tiene facultades para fijar fechas de debate ni resolver causas penales, responsabilidades que corresponden al Poder Judicial.





“Cuando las causas se prolongan durante años, se deteriora la confianza de los vecinos y se instala una percepción de impunidad que ninguna política de seguridad puede ignorar”, expresa el documento oficial.





Finalmente, la Municipalidad sostiene que la lucha contra el narcotráfico requiere prevención, investigación y respuestas judiciales en tiempos razonables. El comunicado concluye con una pregunta dirigida al funcionamiento del sistema judicial: “¿Está la Justicia a la altura de las necesidades de nuestros vecinos cuando una causa por narcotráfico demora más de ocho años en llegar a juicio?”





El planteo corresponde a la postura expresada por la Municipalidad de General Madariaga en su comunicado oficial, fechado el 15 de octubre de 2026.