Inundaciones en el Litoral: una leve baja del agua permitió habilitar otro circuito de las Cataratas, pero tres ciudades siguen aisladas en Misiones

El caudal del Río Iguazú tuvo un leve retroceso en su caudal, y por eso este jueves los turistas podrán disfrutar de todo el esplendor de las Cataratas. Por un lado el Circuito Inferior , que ofrece una vista panorámica del Salto San Martín y otros que muestran toda su potencia por la creciente.

El pico de la creciente se registró ayer a las 11, con 15.800 metros cúbicos por segundo , más de diez veces el promedio del río. El nivel del río se estacionó hasta las 18.00, cuando comenzó un paulatino descenso. Este jueves, el caudal bajó a 13.200 metros cúbicos , por el cual se decidió habilitar el Circuito Superior de las Cataratas .

Aguas arriba, el río Iguazú mantiene su tendencia bajante, lo cual hace suponer que este viernes Parques Nacionales y la empresa Iguazú Argentina , concesionaria de los servicios, habilitaría ambos circuitos.

El río Paraná , en tanto, se mantiene con un caudal extremadamente elevado y la Dirección Nacional de Vialidad mantiene bloqueado totalmente el tránsito sobre la ruta nacional 12 , a la altura de los sobre los arroyos Paraná-í (Kilómetro 1501) y Piray Guazú (Kilómetro 1533).

El avance del agua sobre los viaductos obligó a interrumpir el tránsito en la madrugada de este miércoles, quedando totalmente aisladas las ciudades de Montecarlo , Caraguatay y Puerto Piray .

En este sentido 28 personas permanecen evacuadas en Misiones , entre ellas 14 menores de edad. De acuerdo con el informe provincial actualizado, la Unidad Regional IV de Puerto Rico registra 11 personas evacuadas, mientras que la Unidad Regional V de Puerto Iguazú contabiliza otras 17. Del total, 14 son adultos y 14 menores de edad.

La situación obligó a restringir el expendio de combustible , tanto de nafta como gasoil, ya que no existe certeza de cuándo volverá a habilitarse la circulación y con ello la normalización del abastecimiento, tanto de hidrocarburos como de víveres. Algunas expendedoras limitaron a 25 litros de combustible las ventas para particulares.

Desde Montecarlo gestionaron el alojamiento en Eldorado de siete pacientes que deben someterse a diálisis en el Hospital SAMIC .

En el puerto de Puerto Iguazú el hidrómetro tuvo un leve retroceso (15 centímetros) y este jueves alcanzaba los 32,70 metros , producto del descenso del río Iguazú. El río Paraná, en tanto, mantenía la tendencia creciente debido al aumento del caudal que libera la central hidroeléctrica de Itaipú .

Fuente: Clarín