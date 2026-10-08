El juez federal de Campana sobreseyó a familiares de Toviggino en una causa por lavado de dinero

El juez federal de Campana Adrián González Charvay , el mismo que concentró la mayoría de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sobreseyó a media docena de familiares directos del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La decisión judicial se concretó en el marco de un expediente por lavado de dinero que se inició en la provincia de Santiago del Estero, donde están radicadas la mayoría de sus empresas.

En esa causa, el fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que habría comenzado en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

Simón pidió la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino , pero además había imputado a un total hay 26 personas. En el listado aparecían dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana, entre otros.

El mismo día que regresó de sus vacaciones, el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó la denuncia, pero fue apartado del expediente. Cuando todo indicaba que la Cámara de Tucumán podía revocar el fallo, el fiscal general de esa provincia, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega y la causa terminó en manos de González Charvay, el mismo juez que eligieron los presuntos testaferros de la mansión de Pilar.

Ante un pedido de las defensas, y argumentando que “no hay impulso fiscal”, el juez federal de Campana sobreseyó a trece familiares y allegados de Pablo Toviggino y a seis empresas vinculadas a su familia: HR SRL, Barwa SRL, Bori SRl, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS.

Fuente: La Nación