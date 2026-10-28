El Gobierno también quiere concesionar con peajes las rutas nacionales de tránsito medio y bajo

Terminada la primera etapa de privatizaciones de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y el avance con otros 6000, el Gobierno impulsa un proyecto destinado a concesionar las rutas de caudal medio y bajo , a través de una baja de impuestos y promociones al estilo RIGI .

El senador nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Enzo Fullone , presentó el proyecto de un Régimen de Incentivo de la Infraestructura Vial Estratégica (RIIVE) . Apunta especialmente a los corredores que encuentran dificultades para incorporarse a los esquemas tradicionales de concesión debido a su menor nivel de tránsito. "Sabemos que el RIGI es un éxito. El RIIVE viene a llevar esa misma lógica a las rutas", sostuvo Fullone, quien asegura que tuvo el aval de la Casa Rosada y en especial del Ministerio de Economía para la presentación.

"El proyecto establece un esquema de incentivos diferenciado según el nivel de tránsito de cada corredor: cuanto menor sea el tránsito, mayor será el incentivo fiscal , con el propósito de hacer viables inversiones que actualmente pueden no resultar atractivas para el sector privado ", sostienen cerca del senador.

El proyecto de Fullone establece que las empresas puedan conocer si cumplen con las condiciones para acceder a los incentivos antes de presentar sus ofertas. Es un mecanismo que llama " preadhesión ". El tope es una inversión inferior a 20 millones de dólares .

Los beneficios en este RIGI para las rutas son una reducción en el Impuesto a las Ganancias , que pasa del 35% a una alícuota del 25% para rutas de tránsito medio, y al 15% para las de tránsito bajo. "Que una ruta tenga poco tránsito no la hace menos necesaria; la hace menos rentable. Por esas rutas llega el alumno a la escuela, el paciente al hospital y el productor al mercado. Queremos que también puedan recibir inversión privada", explicó el senador, que administró la seccional Río Negro de Vialidad Nacional .

Pero además, hay otros beneficios para las empresas: " Amortización acelerada de los bienes muebles afectados a las obras; quebrantos sin límite temporal y actualizados; que el 100% de lo abonado por el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios podrá ser computado como crédito del Impuesto a las Ganancias ; y el IVA correspondiente a las inversiones podrá cancelarse mediante certificados de crédito fiscal".

Por otro lado, no tendrán importación sin aranceles de bienes de capital , repuestos y componentes destinados a las obras.

De aprobarse, los automovilistas pasarán a pagar peaje en rutas que no tienen cobro y que administra Vialidad Nacional . "Un ejemplo es la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, que tiene unos 100 kilómetros. Debe tener un tránsito de unos 5000 vehículos por día, lo que la catalogaría de tránsito medio, aunque es algo a definir por el Poder Ejecutivo", puso como ejemplo Fullone ante la consulta de Clarín .

El senador estima que los valores de los peajes en el país rondan los 2,5 dólares a 2,9 , con un incremento para camiones, lo que ronda unos $4000 a $4500 . "Tenemos que generar las condiciones para que haya inversión donde hoy no la hay. La conectividad de cada rincón del país no puede depender solamente de cuántos vehículos pasan por una ruta", añadió el senador libertario.

El proyecto fue presentado el 1° de octubre y debe ser tratado en la comisión de "Infraestructura, Vivienda y Transporte", que preside la tucumana Beatriz Ávila . En principio es difícil que sea tratado este año, pero como tiene impulso de la Casa Rosada , creen que podría ser discutido el año que viene.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín