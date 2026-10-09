El Gobierno sacó a Russia Today y Telesur de la Televisión Digital, dos canales que llegaron con el kirchnerismo

El Gobierno sacó de la Televisión Digital Abierta (TDA) a los canales Russia Today y Telesur, dos señales internacionales que llegaron a la plataforma estatal durante el kirchnerismo. Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que la salida de ambos fue porque "no se renovaron los contratos de transmisión".

Sin embargo, el Gobierno había anunciado hace poco más de dos años que el 1° de julio de 2024 iba a dejar de emitir el canal "chavista" Telesur, en el marco del enfrentamiento que por entonces tenían Javier Milei y el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Le notificamos a Arsat que ya no suba más Telesur ni Russia Today al satélite , ya que era un costo que asumíamos nosotros, sin tener los contratos renovados con ambas señales", explicó una fuente oficial a Clarín.

Y agregó que "hubo trámites administrativos que se vienen haciendo, porque había que articular con Radio y Televisión Argentina (RTA, la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública), el Consejo Asesor de la TV Digital y la empresa tecnológica estatal Arsat, que se hicieron durante todo este tiempo".

El contrato con Russia Today venció en 2022 y el canal siguió dentro de la grilla de programación de la TDA hasta ahora. No hubo una comunicación oficial específica para anunciar su salida.

En cambio, con Telesur, el Gobierno de Milei anunció la decisión de levantar su señal de la TDA en mayo de 2024, cuando dijeron que le enviaban una carta documento al canal venezolano para comunicar que el convenio terminaría el 1° de julio de ese año. La decisión coincidió con una fuerte escalada entre Milei y Nicolás Maduro . En esos días, el Presidente dijo que no tenía “nada que hablar con Maduro” porque para él era “un dictador”.

Maduro respondió pocos días después y vinculó sus críticas a Milei con la salida de Telesur de la TDA. "Milei tiene miedo. Milei le tiene miedo a Telesur", dijo el presidente venezolano durante su programa de televisión. Y añadió: " No vas a poder censurar a Telesur, Milei. Tienes miedo a la verdad de los pueblos".

Sin embargo, Telesur continuó dentro de la grilla de la TDA y su baja efectiva se concretó recién ahora. Una decisión similar había tomado el gobierno macrista en 2016 , cuando no solo retiró de la TDA a Telesur, sino que además cedió el paquete accionario del 14% que en ese entonces tenía la Argentina en el canal chavista.

De todos modos, el gobierno de Alberto Fernández revirtió la decisión macrista y repuso a Telesur en la TDA en 2020 , aunque la Argentina no volvió a tener acciones en el canal bolivariano que preside Patricia Villegas, esposa del poderoso funcionario Ricardo Menéndez, desde 2014 ministro de Planificación del gobierno venezolano.

Telesur comenzó a emitirse en la TDA en 2010. Es un canal regional multiestatal, controlado por Venezuela, donde está su casa matriz, y lo integran además los estados de las dictaduras de Nicaragua y Cuba. Antes también tenían parte del control accionario los gobiernos de Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, pero lo abandonaron por la posición radicalizada y militante en favor del gobierno venezolano que tiene ese canal estatal.

El canal de televisión Russia Today se emite desde 2014 en la TDA del Gobierno nacional, junto con otros 16 canales, a través de la estatal Arsat, además de emitirse en varios operadores de TV paga.

La historia de Russia Today en la TDA también tiene un antecedente político muy marcado. La señal rusa ingresó a la plataforma estatal después de un acuerdo entre Cristina Kirchner y Vladimir Putin que ambos anunciaron en una videoconferencia.

En ese acto, la entonces presidenta definió la incorporación de RT como "un momento histórico" y dijo que el acuerdo permitía comunicarse "sin intermediarios". "Estoy absolutamente convencida que esta nueva señal, RT, incorporada a la TDA va a profundizar los lazos de amistad, conocimiento y hermandad entre la República Argentina y la Federación Rusa", afirmó la entonces Presidenta.

Putin también defendió la incorporación de la señal rusa. Dijo que "el derecho a la información es uno de los derechos inalienables" y sostuvo que los medios electrónicos podían "manipular la conciencia social". Para el presidente ruso, había "actores internacionales" que buscaban "establecer el monopolio de la verdad" y por eso eran necesarias "fuentes de información alternativas".

El convenio permitió que Russia Today transmitiera durante más de 10 años por la televisión abierta digital argentina. Se mantuvo durante el gobierno de Macri y, luego, a principios de 2022 Alberto Fernández ofreció la Argentina como "puerta de entrada" de Rusia en América latina.

Tras la invasión rusa a Ucrania muchos gobiernos y plataformas tecnológicas prohibieron RT por difundir "propaganda de guerra y desinformación". Por ejemplo, en septiembre de 2024, Meta (una de las tecnológicas más grandes el mundo, matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp) prohibió la presencia de Russia Today en todas sus plataformas por sus "actividades de injerencia extranjera".

Además, se cerraron los estudios de RT en Nueva York y Washington, "que se empleaban para las emisiones en español y un canal en inglés para Estados Unidos, RT America. Esta última fue cerrada cuando DirecTV USA y casi todos los operadores de cable estadounidenses la eliminaron de sus grillas luego de la invasión rusa a Ucrania y de las denuncias del Departamento de Estado", contó por entonces a Clarín el especialista Roberto Iglesias .

En esas denuncias, el Departamento de Estado acusaba al gobierno de Putin de intentar "desestabilizar" la gestión de Mile i y aumentar las tensiones entre la Argentina y sus países vecinos, a través del canal de televisión RT, al que calificó como un "brazo de facto" del aparato de inteligencia ruso.

Dos años después de esas advertencias, Russia Today dejó de formar parte de la plataforma estatal de la Televisión Digital Abierta, sin que hubiera anuncio oficial del Gobierno de Milei, ni comentarios por parte del gobierno de Putin.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín