Polémica en una histórica escuela aeronáutica de Mendoza: eliminó el examen de ingreso y desató la bronca de alumnos y padres

La escuela IV Brigada Aérea de Mendoza, única en su especialidad en el centro-oeste argentino, forma técnicos aeronáuticos desde hace décadas. Este viernes los alumnos que se prepararon para rendir examen de ingreso, se encontraron con la nueva disposición del gobierno escolar que resolvió que se ingresará por sorteo y con las mismas condiciones del resto de las secundarias públicas.

La Dirección General de Escuelas de Mendoza eliminó la tradicional prueba de ingreso a la Escuela Técnica 4-106 IV Brigada Aérea. Hubo una sentada y movilización frente a Casa de Gobierno, pero no parece haber vuelta atrás. Hay solo 50 lugares y no se ingresará por un examen.

Las familias defienden la exigencia académica y reclaman que se premie el esfuerzo. "Nivelan para abajo" , argumentan los padres voceros del reclamo.

La medida se conoció apenas 48 horas antes de que unos 200 chicos de sexto grado rindieran el examen para ingresar al ciclo lectivo 2027. Muchos llevaban meses estudiando Lengua y Matemática, asistiendo a clases de preparación y organizando buena parte de su año alrededor de esa oportunidad. Este viernes debían demostrar lo aprendido. En cambio, recibieron la ratificación de que la evaluación había sido cancelada.

Los padres, estudiantes y docentes piden que se mantenga un examen competitivo y que el esfuerzo académico siga siendo uno de los criterios para acceder a una formación técnica de prestigio.

La discusión pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el sistema educativo: garantizar la igualdad de oportunidades o conseguir que más alumnos quieran alcanzar los conocimientos máximos para ingresar a determinada especialización.

La IV Brigada Aérea no es una secundaria tradicional, sino una escuela pública ubicada en el predio de la Fuerza Aérea Argentina, en El Plumerillo, municipio de Las Heras, a pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza. Allí se forman estudiantes que aspiran a desarrollar una carrera vinculada con la aviación.

Después de seis años de estudios secundarios, el título es el de Técnico en Aeronáutica, según el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La especialidad combina la formación general del secundario con conocimientos técnicos orientados a los sistemas aeronáuticos, los materiales, las estructuras, los equipos y los procedimientos propios de la actividad. Es una preparación que permite continuar estudios superiores y construir una trayectoria profesional dentro de la industria aeronáutica.

La escuela mendocina tiene, además, una trayectoria ligada a la Fuerza Aérea que se remonta a varias décadas. Funciona dentro de la IV Brigada Aérea y su articulación histórica con esa institución constituyen rasgos distintivos de su formación.

Ese perfil explica por qué las familias consideran que la discusión no puede reducirse a un trámite administrativo de inscripción.

Este año, el entusiasmo se transformó en frustración. La cancelación sorprendió a los aspirantes cuando estaban a punto de rendir.

Laura, madre de uno de los chicos, contó que su hijo había estudiado durante meses, incluso tres horas diarias, y que sus resultados en los exámenes preparatorios eran excelentes. La noticia de que no podría presentarse lo dejó profundamente desmotivado.

El planteo de las familias tiene dos aspectos. El primero es el cambio de reglas sobre la fecha de la evaluación, después de un proceso de preparación que demandó tiempo y esfuerzo. El segundo es más profundo: consideran que reemplazar el examen específico por el sistema general de inscripción puede perjudicar a quienes eligieron esa orientación y se prepararon para acceder a ella.

“No todas las escuelas primarias alcanzan el nivel que tienen que tener”, explicó Romina, madre de otro aspirante, en declaraciones a radio Nihuil. Para ella, la evaluación funcionaba como una instancia para demostrar conocimientos y no como una discriminación contra quienes aspiraban a ingresar.

También se sumaron al reclamo alumnos que ya cursan en la institución. Jeremías, estudiante de quinto año y delegado escolar, advirtió que la eliminación del examen podría perjudicar a quienes viven lejos de Las Heras, pero desean estudiar aeronáutica y estaban dispuestos a prepararse para conseguir una vacante.

Su preocupación apunta a otra característica del establecimiento: al ser una oferta educativa poco frecuente, atrae a estudiantes que no necesariamente pertenecen a los barrios cercanos.

La Dirección General de Escuelas (DGE) ratificó que no dará marcha atrás. La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó que la institución debe respetar las mismas reglas de ingreso que las demás escuelas públicas provinciales.

Según la funcionaria, la normativa vigente desde 2019 establece que el acceso al nivel secundario no puede quedar condicionado a la aprobación de un examen eliminatorio. Desde esa perspectiva, el mecanismo que utilizaba la IV Brigada Aérea resultaba incompatible con el régimen general.

La DGE también explicó que había vencido el convenio especial que permitía una modalidad particular de funcionamiento vinculada con la Fuerza Aérea. En años anteriores, la institución había recibido excepciones para sostener su sistema de admisión, pero esta vez no se tramitó una nueva autorización.

La funcionaria también buscó despejar otro temor de las familias. Aseguró que la eliminación del examen no implica modificar el plan de estudios, reducir los seis años de cursado ni suprimir el título de Técnico en Aeronáutica. También garantizó la continuidad de la relación institucional con la Fuerza Aérea.

Fuente: Clarín