El gobierno de Estados Unidos confirmó la preocupación de las empresas de su país por la Ley Malvinas de Javier Milei

El llamado proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno buscó aprobar en el contexto del endurecimiento de su política hacia el Reino Unido y las Islas Malvinas preocupa a los Estados Unidos . Así lo reconoció el número dos del Departamento de Estado, confirmando el anticipo de Clarín del domingo pasado. El tratamiento de la ley se postergó en el Congreso en el transcurso de la semana.

“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas . Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau , en una conferencia de prensa este jueves, a la que el canciller Pablo Quirno no le permitió la entrada a Clarín. Sin embargo, este diario pudo acceder a la grabación completa de la conferencia que fue suministrada por otros medios.

Tanto el asesor presidencial Santiago Caputo , como Quirno, que hoy está más en su línea política que con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, intentaron desmentir al periodista Walter Schmidt, quien dio el anticipo, pero que ahora reconfirmó como preocupación el subsecretario Landau. "Es muy impresionante que el principal diario argentino haga una tapa entera del diario con información sin verificar, incorrecta, inchequeable y cuya publicación solo puede hacer daño sobre un tema que es de extrema importancia y sensibilidad. Casi como si trabajaran para el enemigo.", expresó Caputo por su cuenta en X. Mientras que Quirno, apeló a su habitual expresión tuitera: "Falso. Operadores operados".

El canciller recibió este jueves en el Palacio San Martín a Landau, uno de los principales funcionarios del equipo de Marco Rubio , en una nueva demostración del alineamiento político y diplomático del gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump. La reunión estuvo marcada por una serie de anuncios en materia de seguridad, inversiones y cooperación económica, así como por las negociaciones para facilitar el ingreso de argentinos a Estados Unidos.

El encuentro también quedó atravesado por un nuevo episodio de tensión entre el Gobierno y la prensa. Por decisión del canciller Quirno, la

La visita de Landau, quien llegó acompañado por Juan Pablo Segura, funcionario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se produce en medio de una intensa agenda bilateral. Está prevista, además, una reunión del diplomático estadounidense con Milei en la Casa Rosada para este viernes 23 de octubre.

Durante su exposición, Quirno destacó que la Argentina y Estados Unidos mantienen una relación estratégica sustentada en coincidencias políticas e ideológicas. "El presidente Javier Milei hizo de la alianza con los Estados Unidos una prioridad geopolítica de la Argentina", afirmó el canciller, quien destacó que ambas administraciones comparten "una convicción moral" vinculada con la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.

"Somos dos países que asumen sus posiciones sin eufemismos. Decimos lo que pensamos y cumplimos lo que prometemos", agregó. Uno de los principales resultados de la reunión fue el anuncio de nuevos recursos estadounidenses destinados a programas de seguridad.

Quirno informó que Washington aprobó 13 millones de dólares para programas de lucha contra el narcotráfico , de los cuales 7,5 millones financiarán proyectos en la Argentina. El resto estará destinado a iniciativas regionales de las que participa el país. También destacó la firma de un pacto para la protección de la infancia, que contempla apoyo norteamericano de hasta 10 millones de dólares para fortalecer la lucha contra la trata de menores.

A estos compromisos se suma un aporte no reembolsable de 15 millones de dólares para poner en marcha un centro de operaciones de ciberseguridad . Según explicó Quirno, el proyecto permitirá monitorear y proteger las redes informáticas e incluirá una evaluación de la seguridad de la red troncal de Internet de Arsat.

En el plano de la seguridad regional, el ministro defendió la decisión del Gobierno de incorporar al registro antiterrorista argentino a distintas organizaciones criminales, entre ellas el Cartel de Sinaloa, las FARC-EP, la Nueva Familia Michoacana y Los Tiguerones. "La Argentina llama al terrorismo por su nombre y lo combate en todas sus formas", sostuvo.

Otro de los puntos destacados de la conferencia fue la posibilidad de que la Argentina ingrese al programa de exención de visas de Estados Unidos. "Para facilitar los viajes de los argentinos, avanzamos también en las negociaciones para ingresar al programa de exención de visas", señaló Quirno.

El ministro no anunció una fecha para la incorporación del país al sistema , que permitiría a los ciudadanos argentinos viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de tramitar una visa, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Además, confirmó que ambos gobiernos preparan la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance , prevista para noviembre. La agenda económica también ocupó un lugar central en el encuentro .

Quirno afirmó que entre enero y agosto la Argentina exportó a Estados Unidos por 6.570 millones de dólares, un 35% más que en el mismo período de 2025.

También hizo referencia al protocolo adicional del acuerdo sobre comercio e inversiones recíprocos, que firmó la semana pasada en Washington con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El canciller destacó especialmente el proyecto del corredor Andes-Atlántico, destinado a conectar el noroeste minero y Vaca Muerta con los puertos del océano Atlántico para ampliar la capacidad exportadora del país.

Según explicó, el marco de cooperación con el Export-Import Bank de Estados Unidos contempla explorar financiamiento de hasta 7.000 millones de dólares para proyectos elegibles. La iniciativa se complementa con instrumentos de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC). La cooperación en minerales críticos y las cadenas de suministro de la economía digital también formaron parte de la agenda.

En su intervención, Christopher Landau eligió comenzar con un discurso de tono personal, en el que recordó su primera visita a Buenos Aires hace más de medio siglo. "Me pareció entonces y me parece aún una de las grandes ciudades del mundo", afirmó sobre la capital argentina. El funcionario estadounidense aseguró que creció estudiando la historia nacional y que llegó a considerarla parte de su propia historia. "Yo crecí realmente aprendiendo la historia argentina como mi propia historia", expresó.

También destacó el valor simbólico de encontrarse con Quirno en el Palacio San Martín y recordó a distintas figuras de la historia y la cultura argentina, entre ellas Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argentino Roca, Juan Bautista Alberdi y Jorge Luis Borges. "Realmente la historia de Argentina es una historia de grandes logros", sostuvo.

El encuentro entre Quirno y Landau se inscribe en una nueva etapa de acercamiento político, económico y estratégico entre Buenos Aires y Washington, impulsada por Milei y Trump. Una relación que el Gobierno presenta como uno de los ejes centrales de su política exterior y que, con la próxima visita de Vance, sumará un nuevo capítulo de alto nivel.

Fuente: Clarín