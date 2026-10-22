Julieta Prandi habló por primera vez de la separación de Emanuel Ortega: “Me quedó claro que buscamos cosas diferentes”

Julieta Prandi volvió a la Argentina luego de que su vida sentimental fuera titular de todos los medios del país. La modelo se separó hace ya dos semanas de su exmarido, Emanuel Ortega , a 27 días de su boda, y para escapar de las cámaras de televisión decidió realizar la que iba a ser su luna de miel en Brasil acompañada por un íntimo amigo. Al aterrizar en Buenos Aires, fue interceptada por las cámaras de LAM (América TV), a quien le contó todos los detalles de su escandalosa ruptura amorosa .

“Estoy triste. Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, comenzó sobre las razones de su viaje relámpago.

Fuente: La Nación