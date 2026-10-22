El canciller Quirno impidió el acceso de Clarín a la conferencia de prensa con los funcionarios de EE.UU.

En una decisión inexplicable, el canciller Pablo Quirno impidió el ingreso de Clarín a una conferencia que dio él mismo en el Palacio San Martín junto al subsecretario de Estado de Donald Trump, Christopher Landau, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

Quirno, según informaron miembros de la Cancillería, dio la orden de manera personal que impidió el ingreso de la periodista asignada por Clarín para cubrir ese evento, Natasha Niebieskikwiat , quien cubre temas de política exterior desde hace 30 años en el diario.

Cuando llegó al Palacio, Niebieskikwiat fue aislada del resto de los periodistas que cubrieron la conferenci a, y empleados de vigilancia de la Cancillería le impidieron el ingreso y la mantuvieron en un vestíbulo para evitar que hiciera preguntas al propio Quirno y a los funcionarios estadounidenses.

La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires había informado a Niebieskikwiat sobre el encuentro , y fueron los funcionarios de Quirno quienes le vedaron la entrada. Pero la responsabilidad de esta actividad recayó en Quirno y la Embajada no tuvo autoridad sobre dicha organización, según se informó. No es la primera vez que sucede algo así. En Presidencia, a su vez, informaron a este diario que Quirno exigió expresamente que la periodista Niebieskikwiat no entrara a la conferencia de prensa.

Cuando terminó el encuentro, el embajador Peter Lamelas le dio un afectuoso y respetuoso saludo a Niebieskikwiat.

El domingo, Clarín reveló que Estados Unidos había pedido cambios al proyecto de Ley de Soberanía que impulsa el oficialismo en el Congreso, para que no sean perjudicadas empresas estadounidenses por las sanciones previstas en la norma, destinadas a hacer más difícil la explotación petrolera en las Malvinas.

En la conferencia en la Cancillería, Landau y Segura admitieron la preocupación por la Ley , que esta semana fue demorada por el propio oficialismo, luego de la revelación de este diario. Clarín pudo acceder al contenido de lo que se dijo en esa conferencia mediante las grabaciones que tomaron los otros periodistas que pudieron entrar al evento.

Fuente: Clarín