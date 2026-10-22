El futuro del complejo de Chapadmalal: el Gobierno licita seis hoteles por 30 años y cede el resto a la Universidad de Mar del Plata

El gobierno de Javier Milei redefine el futuro de la Unidad Turística de Chapadmalal. La Agencia de Administración de Bienes del Estado oficializó el concurso público para la explotación comercial del complejo, l icita seis hoteles por 30 años y cede tres a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) para crear un campus universitario y otro espacio a la comuna para un centro de salud.

La medida, impulsada a través de la Administración de Bienes del Estado (AABE), busca inversiones privadas para la puesta en valor, restauración, explotación y mantenimiento del predio ubicado sobre la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar. Aunque el anuncio se había hecho en 2024, recién se formalizó este jueves con la publicación del pliego de bases y condiciones.

Dado que las estructuras son Monumento Histórico Nacional , las obras deberán respetar la normativa ambiental y urbana bajo la tutela de la Comisión Nacional de Monumentos.

En paralelo, la AABE desafectó tres hoteles de la Secretaría de Turismo para transferirlos a la Universidad Nacional de Mar del Plata . En ese sector se desarrollará el proyecto "Residencia Escuela", que integrará viviendas estudiantiles, aulas, laboratorios, áreas deportivas y un centro de convenciones, mientras que la Municipalidad de General Pueyrredón recibió la cesión de dos inmuebles donde funcionará un Centro de Atención Primaria de la Salud.

La cesión a la casa de altos estudios responde a un proyecto presentado por el senador nacional Maximiliano Abad para crear el "Campus Dr. René Gerónimo Favaloro". "Con esta medida logramos más educación, más investigación y más oportunidades para las generaciones actuales y las que vienen", destacó el legislador tras la publicación en el boletín oficial.

Abad ponderó además el valor estratégico de reconvertir el predio: "Chapadmalal puede convertirse en una oportunidad para el futuro de nuestra universidad y de toda la región".

Por su parte, el intendente Guillermo Montenegro celebró en sus redes las decisiones del gobierno nacional. "Chapadmalal no puede seguir siendo sinónimo de abandono", sostuvo.

La transformación del complejo marca un nuevo giro en la historia de un emblema arquitectónico y social nacido durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Las obras comenzaron en 1948 sobre terrenos fiscales y sectores expropiados a la estancia de la familia Martínez de Hoz, con el fin de promover el turismo social.

Una primera etapa finalizó en 1952, pero finalmente se terminó de completar en 1954, con la terminación de nueve hoteles de tres plantas -seis de ellos ubicados sobre la costa a la vera de la ruta 11 y los otros tres del otro lado del camino que une Mar del Plata con Miramar- y 19 bungalows.

Hubo en 2022 una millonaria inversión del gobierno de Alberto Fernández para ponerlos en valor, por encima de los 7 mil millones de pesos, pero volvieron a caer en el abandono.

Fuente: Clarín