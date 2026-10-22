Se fue otro funcionario del Gobierno de Milei: renunció el secretario coordinador de Energía y Minería

A poco más de dos años de asumir como secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González dejó este miércoles su puesto en el Gobierno Nacional, de acuerdo a lo anunciado por el ministro de Economía y amigo personal, Luis Caputo.

González había desembarcado en la gestión de Javier Milei desde su puesto como CEO de la petrolera estatal YPF en septiembre de 2024.

Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!👏🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/fJdDFU3Upx

Fuente: Clarín