El arzobispo García Cuerva destacó la convocatoria a la peregrinación a Luján: “La visita del Papa en noviembre impulsa a muchos a

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , aseguró que la visita del papa León XIV del 8 al 11 de noviembre impulsó a muchos fieles a participar de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján .

“Este año la presencia del santo padre en noviembre impulsa a muchos a salir, porque creo que todos estamos entusiasmados con su visita”, sostuvo García Cuerva.

Consultado sobre el escenario que encontrará León XIV durante su visita a la Argentina, el arzobispo señaló que descubrirá a “un pueblo esperanzado, con ganas de salir adelante y que no baja los brazos” , pero al mismo tiempo le dice “basta a la intolerancia, la discriminación y el rechazo hacia quienes piensan diferente”.

Sobre la peregrinación, García Cuerva destacó la participación de jóvenes, familias y parroquias. “ Es la expresión de fe más grande del pueblo argentino . En el abrazo de la Madre nos reconocemos todos hermanos”, afirmó.

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján recorre unos 60 kilómetros y, según estimó el arzobispo, podría superar el millón de fieles . Este año el pueblo católico va a marchar a la basílica bajo el lema “ Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” .

Para García Cuerva, la peregrinación a Luján es la “expresión de la vida” porque está atravesada por momentos de mucha emoción y encuentro.

La caminata comenzó durante las primeras horas de este sábado 3 de octubre bajo una intensa lluvia .

En Luján habrá un cronograma especial de celebraciones durante todo el fin de semana, con misas programadas tanto en la basílica como en la Plaza General Belgrano.

Este sábado 3 de octubre se realizaron las primeras misas a las 7, 8 y 9.30 dentro de la Basílica. Después, habrá celebraciones a las 11 y 13 en la Plaza General Belgrano, y a las 17, 19, 20.30, 22 y 23.30.

Durante el domingo 4 de octubre, las misas se celebrarán en la Plaza General Belgrano a la 1, 2.30, 4, 5.30 y 7. Luego, en el interior del Santuario de Luján, habrá celebraciones a las 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá la misa central del domingo a las 7 , en el altar levantado frente a la basílica, por la llegada de los peregrinos.

Fuente: TN