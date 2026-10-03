Bajo una intensa lluvia, una multitud de fieles peregrina a Luján

La misa central se celebrará mañana a las 7. Se prevé que para entonces haya llegado la mayor parte de los peregrinos, tras una jornada atravesada por la lluvia y las bajas temperaturas.

Durante las primeras horas, grupos de fieles se concentraron alrededor del templo de San Cayetano con pilotos, paraguas y ropa impermeable. Aunque el temporal complicó el comienzo del recorrido, la marcha continuó durante la madrugada.

A las 10, la imagen de la Virgen de Luján partió desde la Iglesia de San Cayetano hacia la Basílica de Luján, rodeado de miles de fieles. “Voy con el mejor ánimo de todos y con toda la fe que hay para poder salir adelante”, declaró uno de los fieles.

Sin saber una hora exacta de llegada, la gente se turna para sostener la imagen religiosa, bajo una lluvia copiosa que, se estima, durará toda la mañana.

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján recorre unos 60 kilómetros y, según estimaciones, podría superar el millón de fieles.

La mayor parte del trayecto se realiza por la Ruta Nacional 7 , que durante el operativo se transforma en una senda peatonal para facilitar el desplazamiento de la multitud. Para garantizar la seguridad de los peregrinos, la circulación vehicular permanecerá interrumpida en el tramo principal durante todo el operativo.

La logística de seguridad y atención de emergencias será coordinada desde un Centro de Operaciones instalado en la Universidad Nacional de Luján .

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido atraviesa siete municipios del oeste del conurbano: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez , antes de llegar a Luján.

En el tramo final, el acceso a la Basílica de Luján se realiza por calle 9 de Julio.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que la visita del papa León XIV del 8 al 11 de noviembr e impulsó a muchos fieles a participar de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján .

“ Este año la presencia del santo padre en noviembre impulsa a muchos a salir , porque creo que todos estamos entusiasmados con su visita”, sostuvo García Cuerva.

Consultado sobre el escenario que encontrará León XIV durante su visita a la Argentina , el arzobispo señaló que descubrirá a “ un pueblo esperanzado, con ganas de salir adelante y que no baja los brazos”, pero al mismo tiempo le dice “basta a la intolerancia, la discriminación y el rechazo hacia quienes piensan diferente”.

Trenes Argentinos informó que el tren Sarmiento tendrá servicios especiales este fin de semana con motivo de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján. Durante el sábado 3 y el domingo 4 de octubre , habrá refuerzos en el ramal Moreno-Mercedes .

Los servicios adicionales conectarán las estaciones Moreno y Luján. Además, durante la madrugada del domingo se sumará un servicio eléctrico especial hacia Liniers para facilitar el regreso de los peregrinos.

Trenes de Moreno a Luján Los servicios especiales saldrán en los siguientes horarios:

4:30 - 5:30 - 7:00 - 7:50 - 9:36 - 10:21 - 12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08 - 19:59 - 20:58 - 22:46 - 23:43

Trenes de Luján a Moreno En el sentido contrario, los horarios serán:

5:54 - 6:54 - 8:24 - 9:14 - 11:00 - 11:45 - 13:37 - 14:37 - 16:07 - 17:12 - 18:55 - 19:32 - 21:23 - 22:22

Fuente: TN