Dua Lipa irrumpió por sorpresa en el show de Shakira en Madrid y paralizó al público con una versión inédita de “Antología”

El show de Shakira en Madrid vivió un momento histórico para la escena musical internacional . Ante una multitud en Macondo Park, la artista colombiana invitó a Dua Lipa al escenario para interpretar juntas Antología , uno de los temas más icónicos del repertorio de la cantante barranquillera . Este dueto marcó la primera vez que ambas figuras compartieron una presentación en vivo ante el público. El encuentro generó una ovación inmediata entre los asistentes que colmaron el predio.

La presentación exhibió un contraste estético entre ambas artistas: Dua Lipa vistió un atuendo negro con lentejuelas mientras Shakira optó por un conjunto de color rojo intenso . Tras finalizar la interpretación, la emoción dominó el ambiente y Shakira no ocultó su admiración por la invitada británica. La colombiana consultó al público: “ ¿Quién es esta diosa, por favor? ”. Luego, frente a los miles de espectadores, Shakira declaró su fanatismo personal por la intérprete de Londres y agradeció la presencia de su colega en el recital.

La relación entre ambas cantantes posee antecedentes recientes, donde la elección de Antología resultó un homenaje deliberado por parte de la artista británica . A finales de 2025, durante su gira Radical Optimism World Tour en Bogotá , Dua Lipa ya había versionado esta misma pieza musical ante sus seguidores locales con el solo acompañamiento de una guitarra. En esa ocasión, la británica destacó la influencia de la colombiana por su evolución artística y su capacidad de contacto emocional con audiencias globales. Este gesto previo consolidó una admiración mutua que terminó de gestarse meses atrás tras una reunión personal en París .

Luego del recital, Dua Lipa volcó su gratitud en sus redes sociales, donde la cantante británica expresó: “ Gracias por invitarme a subir al escenario contigo para cantar Antología ; sentí que tú, yo y el público éramos uno mismo ; muy agradecida por llevarme a casa un recuerdo tan bonito”.

Por su parte, Shakira reafirmó el valor de esta unión musical al presentar a su invitada como una mujer admirada en el mundo entero . Y también le contestó en las redes con mucho amor y agradecimiento: “Dua, gracias por venir hasta aquí especialmente a cantar conmigo y compartir tu talento y belleza con todos nosotros. ¡¡Te queremos diosa!!“.

La colaboración selló una noche donde la música actuó como puente entre dos exponentes del pop global , quienes cerraron el bloque con un abrazo frente a una audiencia que celebró la unión inédita entre las dos estrellas.

Fuente: La Nación