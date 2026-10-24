Dos heridos en accidentes en CABA: un colectivo y un auto chocaron cerca del Obelisco y un camión quedó destrozado en una autopista

Dos accidentes viales en la Ciudad de Buenos Aires dejaron como saldo dos conductores hospitalizados el sábado por la mañana tras un choque entre un automóvil y el colectivo de la línea 108 en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe.

En tanto, en la autopista 9 de Julio Sur un camionero logró salir ileso y por sus propios medios pese a que la cabina de su vehículo quedó completamente destruida al impactar contra la parte de atrás de otro vehículo de carga.

Los dos accidentes afectaron arterias de alta circulación de la ciudad de Buenos Aires. El impacto en el cruce de 9 de Julio y Santa Fe dejó heridos a ambos conductores, mientras que la colisión en dirección desde Avellaneda hacia la ciudad provocó daños extremos en la cabina de uno de los camiones y redujo los carriles habilitados.

El primer siniestro ocurrió cerca de las 8.30, en una intersección próxima al Obelisco, y terminó con los conductores de un Volkswagen Gol y de un colectivo 108 trasladados al Hospital Fernández .

El automóvil y el transporte de pasajeros chocaron en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe. El vehículo menor fue arrastrado hasta una plazoleta. Los dos conductores fueron llevados al Hospital Fernández y, según informó TN en el lugar el hombre al volante del auto presentaba fractura de cráneo .

Los pasajeros que viajaban en el colectivo descendieron tras el impacto, pero ninguno requirió ser trasladado a un centro médico. Tampoco había peatones en la plazoleta ni en la zona inmediata al momento de la colisión, pese a que el auto terminó fuera de la calzada.

La mecánica del hecho no había sido establecida aún por por peritos, pero aparentemente el Gol circulaba a alta velocidad y habría cruzado con el semáforo en amarillo , en un intento por adelantarse al colectivo que avanzaba por Santa Fe.

La violencia del choque dejó daños importantes en especial en el auto y obligó a desplegar un operativo en una esquina de tránsito constante. La circulación continuó en el área mientras policías trabajaban en el lugar.

Este accidente se produjo en la autopista 9 de Julio Sur , a la altura de la bajada Suárez , cuando un camión impactó contra el acoplado de otro vehículo pesado que se había detenido para asistir a una pareja que cayó de una moto . La motocicleta circulaba delante del camión detenido cuando una de sus ruedas se desinfló.

Jorge , conductor del camión con acoplado, explicó en diálogo con A24 que viajaba desde Avellaneda hacia el puerto para entregar un contenedor cuando vio caer a los motociclistas. “Venía una moto adelante mío. Eran las seis de la mañana, no había tránsito y al muchacho se le desinfla la rueda y caen adelante mío” , relató.

El camionero activó las balizas y redujo la velocidad para evitar atropellar a la pareja , dado que uno de los ocupantes había quedado con el pie atrapado bajo la moto. “Me bajo para auxiliarlos, se le había quedado el pie trabado al muchacho con la traba de la moto”, contó Jorge.

En ese momento, el otro camión chocó por detrás contra el acoplado detenido y su cabina quedó prácticamente destruida por la fuerza del impacto. Pese a los daños, el conductor logró salir solo del vehículo antes de ser llevado a un centro de salud para un control preventivo .

El conductor del camión chocado dijo que se acercó a asistir al camionero en cuanto comprobó la magnitud de la colisión. “Cuando yo me estaba acercando, ya estaba él bajando solo. Así que por suerte, una desgracia con suerte ”, señaló.

Según su testimonio, las condiciones de visibilidad eran buenas y las balizas estaban encendidas cuando ocurrió el choque. “Óptimas, óptimas”, respondió sobre la visibilidad, y añadió que el conductor que lo embistió solo alcanzó a decirle: “No te vi”.

El conductor del camión que chocó no presentaba lesiones graves a simple vista, aunque Jorge calculó que podía haber sufrido algún golpe en el pecho por la posición del volante y el asiento . El camionero fue trasladado para una revisión sin que se informaran heridas de gravedad.

La chica que iba como acompañante en la motocicleta fue asistida por una lesión en el pie y podía requerir atención hospitalaria.

El camión con acoplado quedó detenido en el lugar donde Jorge había frenado para asistir a los motociclistas, con las balizas activadas. El conductor sostuvo que, de no haberse detenido, los vehículos que circulaban detrás podrían haber atropellado a la pareja caída sobre la calzada.

Peritos debían intervenir para determinar la secuencia del impacto y retirar los vehículos. Durante algunas horas la autopista quedó con solo dos carriles habilitados hacia la ciudad de Buenos Aires, lo que generó demoras para quienes ingresaban desde Avellaneda.

Fuente: Infobae