Crimen de Nancy Godoy: dictaron prisión preventiva para los acusados mientras el cuerpo sigue sin aparecer

La Justicia de la provincia de Corrientes dictó la prisión preventiva para todos los acusados en el marco de la causa que investiga la desaparición y el crimen de Nancy Godoy , la docente que fue vista por el última vez el pasado 7 de octubre en la localidad de Esquina . Cuatro de los sospechosos están imputados por el asesinato, mientras que el otro está detenido por falso testimonio. El cuerpo de la mujer sigue sin aparecer.

Los acusados son Ireneo Zarza , capataz de la estancia “El Curupí” (lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase); Rosa Leguizamón , quien vio por última vez a Godoy; la pareja de ésta, Nahuel Rojas ; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval. Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada del de homicidio simple.

Durante la primera audiencia de coerción realizada ayer viernes en la Oficina Judicial de Esquina, el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos hizo lugar al pedido de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, con la adhesión de los abogados querellantes, y dispuso que Rojas y Leguizamón continúen detenidos con prisión preventiva hasta la realización del juicio.

La medida se basó en los términos del artículo 233 del Código Procesal Penal de la provincia. Destacó la gravedad institucional del hecho y la estricta necesidad de evitar riesgos procesales y resguardar las diligencias probatorias en curso.

La defensa de Leguizamón había solicitado que la acusada cumpliera prisión domiciliaria, debido a que tiene tres menores a su cargo. Por su parte, la defensa de Rojas sostuvo que no estaban acreditados los riesgos procesales planteados por la Fiscalía y pidió medidas menos gravosas o, de manera subsidiaria, que la prisión preventiva tuviera un plazo.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae , hoy fue el turno para los capataces. Su destino será el mismo: los fiscales de la causa pidieron “la medida de coerción más gravosa”; es decir, prisión preventiva sin plazo . Esto indica que estarán tras las rejas hasta el inicio del juicio.

Cerca del mediodía de hoy, el magistrado Vallejos accedió al pedido de los fiscales y dictó la medida. La defensa de Zarza se opuso y solicitó la impugnación de la resolución. El fiscal Mosquera, presente en la audiencia, rechazó el planteo del defensor.

En cuanto a Bordón , el quinto detenido, las fuentes señalaron que la Justicia lo imputó el jueves del delito de falso testimonio . También seguirá preso indefinidamente.

Mientras avanza el expediente en este sentido, este viernes se sumó, además, una nueva medida de prueba. Personal especializado inspeccionará tres pozos de agua antiguos , ubicados cerca de la escuela donde la docente dictaba clases.

Se trata de una medida -aclararon- que debía llevarse con suma precaución para que la estructura de los pozos no se desmorone, debido a su antigüedad. Por el momento se desconoce el resultado de ese procedimiento, mientras que sigue la búsqueda de Nancy, ya no con vida, sino de su cuerpo. El foco por ahora se centra en los campos del paraje “El Malezal”, aunque por el momento sin resultados.

En las puertas de los Tribunales de la ciudad de Esquina, Adán, hijo de la maestra rural, brindó declaraciones y dijo que “hay más involucrados”.

En diálogo con el diario Época , el joven exigió que no se descarte la hipótesis vinculada a las denuncias de irregularidades en la escuela rural que la docente había presentado antes de su desaparición.

“Hay más personas involucradas en esto.Todas las que estuvieron en ese momento cuando mi mamá llegó allá son sospechosas, pueden ser todas culpables”, dijo. El hijo de la maestra dijo que no está de acuerdo con la calificación de femicidio. Para él, el crimen no tiene una connotación de género.

“Esa es una de las hipótesis más fuertes según la Fiscalía, pero nosotros no vimos nada, no tenemos pruebas ni el cuerpo como para decir eso.La Fiscalía no se comunicó con nosotros,se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, indicó.

“Todo comenzó con la denuncia”, remarcó el joven, quien se refirió a las irregularidades planteadas por su madre respecto de las condiciones del establecimiento y la gestión de fondos públicos. “ Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo ”, sugirió.

Adán apuntó contra Norberto Gamarra, ex director del establecimiento escolar. “Mi mamá decía que no podía dejar los papeles de la escuela ahí porque él podía ir a sacárselos, por eso se llevaba todo a su casa”, recordó.

Además, sugirió que : “Rosa [Leguizamón] se hacía la buena samaritana y no sabemos si era más compinche con el director anterior, que conocía a todos”.

La detención de Zarza se concretó el miércoles en horas de la noche. Los testimonios recogidos ubican al sospechoso en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela, lugar en el que el hombre solía dormir, en las horas previas a la desaparición de la docente.

Los mismos testimonios indican que en ese puesto el capataz acostumbraba beber whisky y que, bajo esas circunstancias, se tornaba agresivo .

Ese patrón de conducta forma parte de los elementos que la Fiscalía reunió para sostener la imputación. En el mismo operativo fue detenido Sandoval, cuyo rol aún no fue aclarado, aunque también recibió la misma imputación.

La pesquisa también apunta a una segunda persona que podría haber facilitado el crimen: Rosa Leguizamón , detenida el martes por la noche. Según la investigación, Leguizamón le mintió a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar.

A esto se suma que Leguizamón también habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Estas inconsistencias forman parte de los indicios que la llevaron a ser una de las sospechosas.

El dato más concreto contra ella surgió del allanamiento realizado el miércoles en su casa de esa localidad: se hallaron una campera de color negro y dos alpargatas que, según la pesquisa, serían de la docente. Esas prendas serán exhibidas hoy a los familiares de Godoy para su reconocimiento.

La mujer fue detenida durante la noche del martes junto a su pareja, Nahuel Rojas , luego de que la Fiscalía detectara contradicciones y ocultamiento de información en sus declaraciones.

A Rojas se le atribuyó el delito de femicidio en calidad de coautor material. A Leguizamón, en tanto, se le imputó el delito de homicidio simple en calidad de coautora.

Fuente: Infobae