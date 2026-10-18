Diputados: tras hacer caer la sesión opositora contra del DNU 70, el oficialismo intenta el miércoles imponer sus proyectos clave

Tras la caída de la sesión opositora de la semana pasada, La Libertad Avanza convocó a una sesión para este miércoles por el mismo temario: Discapacidad, Morosidad y Ley de Tierras , incluida en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada . La pulseada ahora será por cuál de los proyectos se impone: si los del oficialismo o los de la oposición. Los legisladores que responden a los gobernadores, otra vez, serán decisivos.

En un giro de estrategia iniciado meses atrás, La Libertad Avanza en vez de rechazar a la agenda que la oposición consiguió imponer, decidió plegarse y presentar propuestas propias , "superadoras", sobre cada tema para competir por los votos de las bancadas del medio.

De esa manera consiguieron que la oposición no se abroquele para voltear el Mega DNU 70 de Javier Milei -que deroga la Ley de Tierras- la semana pasada, aunque también es cierto que la Corte Suprema ayudó con su segundo fallo en el que dejó la norma nuevamente en vigencia.

Para evitar el riesgo de que todo el decreto caiga el oficialismo aportó una salida parlamentaria: restituir los límites a la venta de tierra a extranjeros por ley , cuestión que decida lo que decida la Justicia sobre los amparos presentados a raíz del decreto, la norma quede firme . En vez de dictar una ley nueva, agregaron un capítulo en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el que incluyen todos los mismos límites de la norma actual.

Una salida pragmática, pero que contradice el DNU de Milei -que directamente derogaba la ley- y también la versión original del proyecto de Propiedad Privada enviado por Federico Sturzenegger que también eliminaba el grueso de las restricciones.

Ese proyecto es el primero en el temario de la sesión convocada para el miércoles. La oposición, que quedó golpeada tras el fracaso de su sesión, redefine ahora su estrategia porque si bien quiere ratificar la ley de Tierras, no le interesa votar el resto del proyecto que plantea cambios al Código Procesal Civil -para endurecer los desalojos- y modifica las leyes de expropiaciones.

Una opción es votar a favor sólo del capítulo de Tierras para que consiga una amplia mayoría y el agregado quede blindado en el Senado , a donde el texto ya se votó y tendría que volver para su ratificación. Aunque también desconfían de un posible veto de Milei.

Nuevamente, para cada votación, serán clave los legisladores que responden a las bancadas federales. En Provincias Unidas están divididos, incluso entre legisladores de las mismas provincias como Córdoba y Santa Fe que actúan partidos. Los catamarqueños de Raúl Jalil vienen de dar quórum en la sesión opositora, pero los tucumanos de Osvaldo Jaldo se mantuvieron alineados a Milei.

Luego votarán dos temas que no deberían ser conflictivos: un proyecto que crea un sistema nacional para rastrear medicamentos de alto riesgo -que tras el caso del fentanilo contaminado se dictaminó por unanimidad- y una iniciativa que modifica el Código Penal para tipificar y especificar penas por Vandalismo Rural.

Recién entonces discutirán sobre Discapacidad. La oposición tenía amplio consenso para extender la emergencia, que vence en diciembre, por un año más. Pero el oficialismo presentó un proyecto que elimina el concepto de emergencia, pero mantiene los puntos centrales de esa ley: mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual por IPC de las prestaciones, y la pensión no contributiva, junto a la posibilidad de obtenerla a la par de un trabajo registrado.

Otro giro copernicano de los libertarios porque el texto da marcha atrás con el ajuste al área planteado dentro del proyecto del Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo.

De esa forma consiguieron el dictamen de mayoría con las firmas del PRO, la UCR, el MID, los salteños y misioneros de Argentina Federal y la neuquina Karina Maureira.

Desde Elijo Catamarca informaron que tendrán reuniones con diferentes representantes e instituciones de la provincia para analizar las propuestas

Aunque, para garantizarse los voto falta algo clave : que se incorpore en el texto la partida de financiamiento que se va a utilizar para cumplir con la norma. De lo contrario, advierten, "es letra muerta". Desde la Libertad Avanza aseguran que el secretario de Hacienda Carlos Guberman se comprometió y la partida ya está identificada para incorporarse en el recinto.

El último tema es Morosidad , un punto en el que la oposición tiene más chances -porque su proyecto es más completo- y por eso sospechan que LLA lo dejó para el final con la intención de que la sesión se quede sin quórum para ese entonces.

En ese tema, los libertarios solo tienen garantizado el apoyo del PRO y la UCR. Pero su proyecto no crea ningún régimen de refinanciación o quitas. Hace eje en la transparencia en la información, herramientas para proteger a los usuarios de los fraudes digitales y facilitarles cambiar de proveedor mediante la portabilidad del crédito.

Mientras que los proyectos tanto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica como el de Argentina Federal declaran la emergencia por sobreendeudamiento. " No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello", retrucaron los disidentes en el debate.

La iniciativa mayoritaria declara la emergencia durante 180 días, y crea un régimen integral al que podrán acceder aquellos que al 31 de agosto de 2026 tenían una mora de 60 días o más, o estén al día, pero destinen más del 30% de los ingresos mensuales del grupo familiar conviviente al pago de créditos de consumo.

Establece como tope que el capital total de sus deudas de consumo no puede superar el equivalente a dos Canastas Básicas y quienes ingresen tendrán beneficios que van desde el freno en ejecuciones y embargos hasta la condonación total de intereses punitorios, cuotas durante al menos 12 meses que no deberían superar el 30% de los ingresos del deudor/grupo familiar, según corresponda, y límites a la tasa de interés.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín