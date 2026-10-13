Diego Lugo, abogado en ciberdelitos: “El paquete demorado es la estafa más común, funciona con el 50% de la población”

En el mundo de la ciberdelincuencia , los métodos de engaño se volvieron cada vez más sofisticados y accesibles. Diego Lugo, especialista en ciberdelitos, detalló en el segmento de AURA, “Hoy como siempre”, cómo funcionan las estafas digitales actuales y por qué cualquiera puede convertirse en estafador sin saber de informática.

Explicó, que la ciberestafa es comúnmente confundida con los hackeos, pero no son lo mismo. “La víctima suele decir ‘me hackearon la cuenta’, pero en realidad fue inducida a entregar sus credenciales voluntariamente” . Es el clásico cuento del tío adaptado a la era digital: el estafador convence a la persona de que entregue usuario, contraseña o token, y así accede a su dinero o información.

Hoy hay una nueva forma de fraude: El modelo conocido como Scam as a Service (SaaS) que brinda toda la infraestructura web ya armada. “Cada vez es más sencillo para la persona de a pie, el delincuente que antes se dedicaba a otro tipo de delito, pasar al delito digital” explicó Lugo.

Los delincuentes ya no necesitan tener conocimientos informáticos, sino que un bot les maneja toda la parte de la estructura tecnológica que necesitan. “En vez de desarrollar una página falsa, el estafador se une a un grupo de Telegram, pasa la URL y le arman el sitio idéntico al original” relató.

Las páginas más usadas suelen ser sitios webs de hotelería o de compras: la víctima es sacada del canal oficial y llevada a WhatsApp, donde recibe un link que parece legítimo, pero en realidad pertenece al entorno del ciberdelincuente.

Este tipo de ataques no distingue sectores : puede afectar a cualquier persona, de cualquier ámbito y edad.

La inteligencia artificial está ayudando a los ciberdelincuentes a perfeccionar sus estrategias de estafa y a crear mensajes cada vez más creíbles. Mientras que antes estos textos solían presentar errores ortográficos o utilizar un español neutro que despertaba sospechas, hoy la IA permite corregir fallas, adaptar el lenguaje al público objetivo y personalizar los engaños. Entre las modalidades más frecuentes se encuentran:

El experto recomienda siempre verificar el link, pasarlo por un antivirus o incluso consultarlo con herramientas como ChatGPT antes de ingresar datos.

Ante una estafa, lo más importante es no borrar nada: ni mails, ni chats, ni capturas. Es fundamental preservar toda la evidencia digital y contactar a un profesional que te asista. Según Lugo, no hay que resignarse a perder el dinero: se puede intentar recuperarlo a través de acciones judiciales civiles o penales.

En la Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor ampara a las víctimas. Y el camino a seguir depende del medio de pago y de la institución involucrada en el delito. La clave es actuar rápido y no eliminar pruebas.

Fuente: TN