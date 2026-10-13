Albañiles coinciden: las paredes revocadas no deben pintarse 24 horas después porque pueden tardar hasta 28 días en secarse

Pintar una pared apenas termina el revoque puede parecer una buena forma de acelerar una obra, pero aplicar la pintura antes de tiempo puede arruinar el resultado final . Aunque la superficie parezca seca, el material puede conservar humedad en su interior y afectar la adherencia del producto.

Este problema puede provocar manchas, ampollas y desprendimientos , además de obligar a rehacer parte del trabajo. Por eso, los albañiles y pintores recomiendan respetar los tiempos de secado y curado antes de avanzar con la terminación.

En los revoques tradicionales a base de cemento, los 28 días suelen tomarse como referencia para el curado . Sin embargo, el plazo puede variar según el tipo de material, el espesor de la capa y las condiciones ambientales.

El revoque de cemento es una capa que se aplica sobre la mampostería para cubrir imperfecciones, nivelar la superficie y prepararla para la terminación . Durante el endurecimiento, el cemento atraviesa un proceso de hidratación que necesita agua para desarrollarse correctamente.

Por eso, que una pared esté seca al tacto no significa que haya perdido toda la humedad ni que esté lista para recibir pintura . Si se aplica el producto demasiado pronto, pueden aparecer defectos que afecten tanto la apariencia como la durabilidad del acabado.

En los revoques tradicionales a base de cemento, los 28 días son una referencia habitual para el curado antes de pintar . De todos modos, cumplir ese plazo no garantiza por sí solo que la pared esté suficientemente seca. El tiempo necesario depende de distintos factores:

Antes de avanzar, es importante consultar las instrucciones del fabricante del revoque y de la pintura elegida para conocer los plazos recomendados.

Una vez cumplido el tiempo de espera, hay que revisar el estado del revoque antes de aplicar cualquier producto. La superficie debe estar firme, limpia y suficientemente seca .

Para comprobarlo, conviene prestar atención a los siguientes puntos:

Si la pared sigue húmeda después de varias semanas, no conviene cubrirla directamente con pintura . Primero hay que identificar la causa y resolver el problema para evitar que los defectos reaparezcan.

Una vez que el revoque está en condiciones de recibir la pintura, es necesario preparar la superficie para favorecer la adherencia y conseguir una terminación uniforme.

El producto de preparación ayuda a mejorar el comportamiento de la superficie, pero no reemplaza el tiempo de curado ni soluciona los problemas de humedad . Respetar los plazos y comprobar el estado de la pared permite evitar defectos y prolongar la vida útil de la pintura.

Fuente: TN