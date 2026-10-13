Muerte de una mujer en Costa Azul: su familia denuncia un posible homicidio y reclama justicia

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La muerte de Paola Vallejos, una mujer de 36 años oriunda de Rosario, generó un fuerte reclamo de justicia por parte de sus familiares, quienes rechazan la hipótesis de un suicidio y exigen que se esclarezcan las circunstancias en las que fue encontrada sin vida en una posada de Costa Azul; partido de La Costa.





El hecho habría ocurrido el 8 de octubre, según indicaron sus allegados en un comunicado difundido en redes sociales. Desde entonces, sostienen que la mujer fue víctima de un homicidio y reclaman una investigación exhaustiva para determinar qué sucedió dentro del establecimiento.





“A Pao la mataron, le robaron la vida. Quieren taparlo, acusándola a ella misma. Sus familiares pedimos justicia”, expresaron en la publicación, en la que también afirmaron que la mujer habría sido torturada y asesinada. Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales que permitan confirmar esas acusaciones ni establecer la causa de muerte.





Los familiares también cuestionaron la falta de respuestas de las personas responsables del hospedaje y manifestaron sus sospechas por la ausencia de quienes, según indicaron, habitualmente se encontraban en el lugar el día del hecho.





“El hecho sucedió el 08/10/2026 y la gente que habitualmente estaba en el hospedaje ‘justo no estaba’”, señalaron en el comunicado. Esas afirmaciones forman parte de la denuncia pública de los allegados y no se conocen, por el momento, pronunciamientos oficiales que las corroboren.





La investigación se encuentra en el ámbito del Departamento Judicial de Dolores. Hasta ahora, no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre las hipótesis que analiza la Justicia.





Mientras esperan avances, los familiares buscan visibilizar el caso y reclaman que se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder.





“Necesitamos ser nosotros el grito de auxilio de Paola. Por la hija que le quitaron a sus padres, la madre que le arrebataron a sus hijos, por Pao”, expresaron. El mensaje concluyó con un pedido dirigido a quienes puedan aportar información: “¡Que los responsables hablen!”.