Ni lavarropas ni desodorante: la mezcla que elimina el olor a transpiración de tu ropa en 5 pasos

Lavar la ropa no siempre alcanza para eliminar el olor a transpiración . En algunos casos, el aroma vuelve apenas la prenda entra en contacto con el cuerpo. Esto suele ocurrir con las camisetas deportivas y las telas sintéticas , que pueden retener residuos del sudor y de los productos de lavado.

Sin embargo, existe un truco casero que puede ayudar a combatir este problema: mezclar vinagre blanco con agua . Esta preparación puede contribuir a desprender ciertos residuos de jabón y minerales acumulados en las fibras.

El olor a sudor aparece, en parte, cuando los microorganismos presentes en la piel transforman determinadas sustancias en compuestos que generan ese aroma característico . Algunos de esos compuestos pueden quedar retenidos en los tejidos y resistir un lavado habitual.

Además, el uso excesivo de jabón líquido, detergente en polvo o suavizante puede dejar residuos en las fibras y dificultar su limpieza.

El vinagre blanco de cocina contiene ácido acético , una sustancia que puede ayudar a desprender ciertos residuos minerales y de jabón. Una de las alternativas es preparar una mezcla con agua y utilizarla para dejar las prendas en remojo, siempre que las indicaciones del fabricante permitan ese tratamiento.

Estos son los cinco pasos para probar este método:

Es importante no mezclar vinagre con lavandina , ya que la combinación puede liberar gases tóxicos. También conviene probar primero el método en una zona poco visible y evitarlo en tejidos delicados si el fabricante no lo recomienda.

Las prendas deportivas suelen estar confeccionadas con poliéster y otras fibras sintéticas que pueden retener determinados compuestos grasos del sudor. Por eso, algunas camisetas de entrenamiento conservan un olor intenso incluso después de pasar por el lavarropas.

Un estudio realizado en 2014 por investigadores de la Universidad de Gante, en Bélgica, comparó camisetas de algodón y poliéster utilizadas durante la actividad física. Los resultados mostraron que las prendas de poliéster desarrollaban un olor más intenso que las de algodón .

Por eso, además de elegir un método de lavado adecuado, es importante no dejar la ropa húmeda durante mucho tiempo y asegurarse de que se seque por completo antes de guardarla.

Fuente: TN