Detuvieron en Aeroparque a una pareja que llevaba 199 cápsulas de cocaína escondidas en el cuerpo: iban de Salta a la Patagonia

Una pareja de nacionalidad boliviana fue detenida en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires después de que las fuerzas de seguridad detectaran que llevaba 199 cápsulas de cocaína escondidas en su cuerpo .

Según confirmó Gendarmería, el operativo permitió desarticular una red familiar de contrabando que entraba droga desde Bolivia para distribuirla en distintas provincias de la Patagonia.

Todo comenzó cuando un hombre y una mujer, que habían salido desde Salta y se dirigían a Río Gallegos (Santa Cruz), fueron sometidos a un escáner corporal durante una escala en la terminal porteña.

De acuerdo a lo que informó Clarín , los agentes de Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron elementos extraños en sus tractos digestivos y, por orden judicial, los trasladaron al Hospital Fernández.

Tras la asistencia médica, la pareja evacuó un total de 199 cápsulas que contenían 2 kilos 465 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, los uniformados secuestraron US$500, 2530 pesos bolivianos, $840.700 y dos celulares.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la droga y de todos los elementos hallados, además de la detención de los dos involucrados.

Según la investigación, la organización usaba a personas conocidas como “capsuleros” , que arriesgaban su vida al transportar la droga en su cuerpo por vía aérea desde el norte del país hacia la Patagonia.

La red ya había sido detectada en otros intentos de contrabando. En mayo, una mujer fue detenida cuando viajaba en colectivo hacia San Carlos de Bariloche con 184 cápsulas de cocaína ocultas en una valija . Un mes después, en junio, dos pasajeros bolivianos fueron arrestados en Mendoza mientras trasladaban 188 envoltorios en un micro.

Ambos casos confirmaron el modus operandi de la organización, que recurría tanto al transporte terrestre como aéreo para mover la droga desde Bolivia hacia el sur argentino.

Fuente: TN