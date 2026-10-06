Diego Santilli designó a un nuevo interventor en el Enacom, un área antes controlada por Santiago Caputo

Diego Santilli designó a Andrés Michelazzo como interventor del Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom ), uno de los organismos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Michelazzo reemplazará a Juan Martín Ozores , que hasta hoy había sobrevivido a la salida de Darío Genua de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a fines de julio pasado, en medio de diferencias con Santilli.

Genua era hombre del asesor presidencial Santiago Caputo , no así Ozores, según indicaron funcionarios libertarios a LA NACION .

En la Casa Rosada, algunos señalaron que Caputo fue quien sugirió el nombre de Michelazzo a Santilli. Para otros, sólo dio su aval.

“Santiago levantó el pulgar” o “Santiago lo propuso”, eran dos de las formas que se mencionaban este martes detrás de la llegada del nuevo funcionario.

En otras terminales del Gobierno se insistía en que la llegada de Michelazzo era producto de una “designación de Santilli” . Aunque buscaban, así, relativizar la injerencia del asesor, advertían que el cambio de nombres no responde a la interna entre el sector de Caputo y el de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei .

“Es una decisión de Santilli, no veo una interna ahí y menos del lado de Karina”, dijo una de las fuentes consultadas. La interna sigue y seguirá existiendo, admiten en la Casa Rosada, pero atraviesa un momento de convivencia, afirman. Santilli y Caputo, más allá de que el primero reporta a la secretaria general de Presidencia, mantienen una buena relación, refieren en Balcarce 50.

Cerca de Santilli explicaban este martes que desde que llegó al cargo, en julio pasado, en reemplazo de Manuel Adorni , el jefe de Gabinete “viene revisando las distintas áreas y realizando cambios y modificaciones” .

Agregaban que “va a seguir habiendo cambios en otras áreas”, como en el Correo Argentino , en el que se esperan modificaciones en los próximos días. Santilli ya modificó, semanas atrás, la dirección del organismo.

En lo que se refiere a la salida de Ozores, fuentes cercanas al organismo explicaban que su suerte quedó sellada cuando poco más de dos meses atrás se concretó el desplazamiento de Genua .

Genua respondía a Caputo , pero desde la llegada de Santilli se supo que su suerte estaba echada y un mes después se produjo el desplazamiento.

Esa salida, a su vez, condicionó la de Ozores, quien según distintas fuentes, no era una persona que tuviera apoyos significativos a nivel político y no era cercano al asesor presidencial. Por eso es que las distintas voces coinciden en que su salida solo “era cuestión de tiempo”. En tono coloquial, agregaban: “Había quedado medio colgado ahí”.

Otra fuente del sector evaluó, para explicar los más de dos meses de diferencia entre la salida de Genua y la de Ozores: “Creo que la demora se debió a la búsqueda de un perfil técnico pero con experiencia en organismos públicos” .

Michelazzo, de acuerdo a su perfil de Linkedin, es ingeniero especialista en gestión de las telecomunicaciones con 30 años de experiencia . Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica de Córdoba (entre 1990 y 1996), Ingeniería con especialización en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba (entre 1997 y 1998) y una especialización en Gestión de las Telecomunicaciones en ITBA (entre 2004 y 2005).

Trabajó durante 16 años en Telecom , donde se desempeñó como gerente de cuentas wholesale , analista de sistemas y responsable de la gestión de los activos de telecomunicaciones de la empresa en territorios extranjeros. También fue asesor de la División de Soluciones Digitales del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados.

Fuente: La Nación