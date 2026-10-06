Murió Carlos Clerici, la histórica voz de las campañas de Luchemos por la Vida

Carlos Clerici , el reconocido periodista, docente y locutor que durante 35 años fue la emblemática voz de las campañas de concientización vial de la ONG Luchemos por la Vida murió este lunes por la tarde. La noticia la difundió su familia a través de un comunicado en redes sociales.

"Hace un rato falleció papá, Carlos Clerici, rodeado de su familia y seres queridos, muy en paz". Con esas palabras, publicadas en una historia de la cuenta de Instagram del locutor junto a una imagen que lo mostraba junto a uno de sus hijos, sus allegados compartieron la triste noticia y recordaron que "durante toda la semana disfrutó y agradeció cada saludo y cada visita".

En tanto, Mey Clerici, ilustradora y una de sus hijas, recordó a su padre en redes con un dibujo que incluía un fragmento de "Quizás, porque", de Sui Generis. "Gracias por enseñarme la letra de esta canción cuando era chiquita y presentarme a Charly García, y por llevarme en tu bicicleta de ruedas finitas mientras cantábamos por la calle. Te quiero ", escribió junto a la publicación.

La voz de Clerici, que se había recibido de locutor nacional en 1985 en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), se había vuelto una marca registrada de las campañas de prevención de accidentes de tránsito, a las que les colocó su sello distintivo durante 35 años.

Por ese motivo, también desde la ONG Luchemos por la Vida le dedicaron unas sentidas palabras a través de sus redes, en donde recordaron que Clerici formó parte "desde el comienzo, en todas las campañas de concientización y otros materiales educativos y eventos de esta Asociación".

"¡Gracias, Carlos, por brindarnos siempre tu amistad y desinteresado aporte profesional, que revelaban tu calidad humana ! A pesar de que ya te estamos extrañando, seguirás presente con tu voz en cada mensaje de Luchemos por la Vida ", sostiene el comunicado de la ONG.

El paso de Clerici por las campañas de seguridad vial había sido tan emblemático, que en diciembre de 2025 recibió el premio Luchemos por la Vida de oro , y la ONG incluso le dedicó un video institucional en el que recordó sus campañas más emblemáticas.

El recordado locutor también se había desempeñado en radio, y estuvo al frente del programa La Otra Agenda, en Eco Medios AM 1220 durante 15 años. Tras su muerte, desde la radio recordaron que Clerici "propuso siempre 'otra forma de informarse' a través de secciones dedicadas a la sustentabilidad, la salud, la economía y la agenda alternativa de la Ciudad de Buenos Aires".

Con profunda tristeza, informamos el fallecimiento de Carlos Clérici, locutor, periodista y la Voz de Luchemos por la Vida, desde el comienzo, en todas las campañas de concientización y otros materiales educativos y eventos de esta Asociación. https://t.co/NbzGh5uNRt pic.twitter.com/R6FugZRqML

Además, destacaron el amor por los libros del locutor, que lo llevó a conducir el ciclo "Leer es un Placer" junto a Natu Poblet.

"Su calidez humana, su lucidez intelectual y su inquebrantable ética profesional quedarán marcadas en cada oyente, alumno y colega que tuvo el honor de conocerlo", agregaron desde el medio.

Clerici había tenido una extensa trayectoria en el mundo radial. Además de su paso por Eco Medios , también formó parte de diversos programas de actualidad, entre otros, en Radio de la Ciudad AM 1110 , FM Horizonte y Radio del Plata.

Fuera del aire, el locutor también se dedicó a la docencia, y dio clases en el Instituto Universitario River Plate y en el Centro de Estudios Terciarios del club. Además, desde el año 2000 también se desarrolló como capacitador de empresas y asesor de prensa y comunicación en forma independiente.

Su familia lo despide este martes en la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini, a partir de las 16.30, y este miércoles a las 10.30 lo llevarán al Cementerio de Flores.

Fuente: Clarín