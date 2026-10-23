Detuvieron a cinco personas por trata laboral tras la muerte de un operario por intoxicación

Cinco personas fueron detenidas tras ser acusadas de integrar una red de trata laboral que quedó bajo investigación tras la muerte de un operario intoxicado en una planta donde se realizaban tareas de fundición de metales pesados en Tortuguitas .

La causa, instruida por la Justicia federal y desarrollada por la Policía Federal Argentina (PFA), derivó además en el rescate de 14 trabajadores y la clausura de dos establecimientos dedicados al reciclaje de baterías para automóviles en distintos allanamientos realizados en la provincia de Buenos Aires.

Los cinco acusados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia por "presunta infracción a la normativa vigente en materia de trata de personas y por homicidio culposo".

Entre ellos se encuentra un hombre de 84 años señalado como propietario de la empresa investigada y presunto líder de la organización , quien se presentó espontáneamente junto a su abogado ante el juzgado interviniente.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, las víctimas realizaban tareas de fundición de plomo y procesamiento de chatarra ferrosa en condiciones de explotación laboral y con exposición permanente a sustancias altamente tóxicas utilizadas en los procesos de reciclaje y fabricación de baterías.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un hospital público luego de la muerte de un trabajador que se había intoxicado con gases nocivos en una planta industrial donde, según las sospechas, se fundían distintos tipos de metales pesados.

De acuerdo con información oficial, el operario muerto tenía 20 años y era oriundo de Misiones . Sus estudios médicos detectaron en su sangre 122,8 microgramos de plomo por decilitro, cuatro veces el máximo que la ley admite para un trabajador expuesto.

Tras conocerse el caso, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires formuló una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Luego pudieron establecer que varias personas podrían encontrarse sometidas a explotación laboral y expuestas a sustancias peligrosas para la salud.

En paralelo, a partir de informes elaborados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la aseguradora y el testimonio de un familiar de la víctima, los investigadores identificaron un segundo predio que no estaba declarado ante ninguna autoridad.

Con esos elementos, el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, con intervención de la Secretaría N° 8, encabezada por María Eugenia Negrello, encomendó al Departamento de Trata de Personas de la PFA profundizar la investigación.

Las tareas de campo e inteligencia permitieron establecer que los trabajadores vivían en contenedores instalados dentro de los establecimientos donde desarrollaban sus actividades.

"De los 23 trabajadores y trabajadoras relevados, 14 fueron identificados como víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. Vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde trabajaban en jornadas de 12 horas, sobre residuos de óxido de plomo y ácido , sin ningún elemento de protección", precisó el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento de dos plantas ubicadas sobre las calles Jorge Stephenson y Luis Sullivan, en Malvinas Argentinas.

Las víctimas rescatadas, que presentaban distintos grados de intoxicación, fueron sometidas a estudios médicos de alta complejidad y quedaron bajo asistencia de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Afectadas por el Delito de Trata.

A medida que avanzó la causa, los investigadores identificaron otros cuatro domicilios vinculados al expediente en Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz. Por disposición judicial se realizaron allanamientos en esos inmuebles, donde fueron detenidas tres mujeres y un hombre relacionados con las plantas intervenidas previamente.

De acuerdo con la información oficial, una de las imputadas fue arrestada cuando llegaba a una propiedad ubicada sobre la calle La Pista. En su poder tenía una valija con distintos elementos de prueba que, presuntamente, intentaba ocultar para obstaculizar el avance de la investigación.

Durante esos procedimientos se secuestraron un automóvil, una computadora portátil, cuatro CPU, seis teléfonos celulares y abundante documentación incorporada a la causa.

Además, se realizó un procedimiento en una vivienda ubicada sobre la calle Urquiza, en el partido de Tres de Febrero.

Fuente: Clarín