Detuvieron al streamer uruguayo “Chaipa7” en Nordelta: su novia lo denunció por golpearla a piñas y patadas

Santiago de León Quintana , un reconocido streamer uruguayo de 28 años, fue detenido por la Policía Bonaerense en Nordelta luego de ser denunciado por su novia por violencia de género. Lara Magalí Rapallo (20), quien también realiza transmisiones en internet, aseguró que el joven la agredió con golpes de puño y patadas.

El ataque ocurrió el 15 de octubre en una vivienda del barrio Nordelta, en Tigre, y Naotzumi , según el seudónimo con el que se conoce la joven en la plataforma Kick, dio aviso al 911 después de haber sido golpeada por su novio, llamado Chaipa7 en la misma red.

Los agentes policiales se dirigieron a la propiedad, donde escucharon la versión de la víctima y comprobaron la presencia de una marca visible en la zona de su pómulo izquierdo.

En la misma revisión, los policías observaron que De León Quintana tenía un rasguño leve en el rostro.

Las dos personas fueron llevadas hacia una dependencia policial, donde se activó el protocolo por violencia de género.

Al consultar con el fiscal Julio Petrucci, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, se le dictó la detención a Chaipa7.

Antes de esta denuncia, ambos habían protagonizado una pelea automovilística que quedó grabada y subida a las redes. En la misma, ambos conducen vehículos diferentes y se agreden verbalmente.

El material fue presentado a la fiscalía , que lo evaluará para reconstruir los momentos previos al hecho denunciado.

La joven denunció por violencia a su novio, un streamer uruguayo que la atacó en Nordelta.

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“Qué impotencia tener que quedarme callada ante tantos comentarios… Me encantaría contar toda la verdad, con pruebas, fotos y videos, y despejar todas sus dudas. Ya fueron dos años de silencio. Pero todo llega a su tiempo , y cada uno termina recibiendo lo que merece”, comentó la joven en redes sociales.

De León Quintana, bajo el nombre de Chaipa7, construyó una gran comunidad en Kick y su canal reúne más de 72.000 seguidores.

Allí combina contenidos de videojuegos, casinos online y emisiones IRL, una modalidad en la que los creadores transmiten situaciones de su vida cotidiana.

Fuente: Clarín