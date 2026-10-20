“No va a dar cero”: un camionero que manejaba borracho se sinceró antes de que le hicieran el control de alcoholemia

Un camionero que manejaba alcoholizado fue detenido durante un control de rutina en la Autopista Panamericana y, antes de que le hicieran el control de alcoholemia, les adelantó a los oficiales que el test arrojaría un resultado positivo .

El conductor se expone a una multa que podría superar los dos millones de pesos y a una suspensión de su licencia que podría dejarlo más de un año fuera de las calles. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de los agentes.

Todo inició cuando los oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detuvieron al camionero durante un control al transporte pesado que se realizaba en la autopista. Cuando el hombre bajó de su vehículo, los controladores le pidieron su documentación y le indicaron que le harían el habitual test de alcoholemia, a lo cual recibieron una inusual consulta por parte del conductor:" ¿Me van a hacer pedazos?" .

Los oficiales le preguntaron entonces al hombre a qué se refería: "Es que sí, tomé" , reconoció el conductor, que indicó además que venía manejando desde Corrientes .

Según muestra un video del operativo, tras ese primer intercambio los agentes le explicaron al conductor que de todos modos debía someterse al procedimiento, a lo que el conductor accedió.

Sin embargo, luego de soplar en el alcoholímetro, mientras el aparato aún procesaba la información y mostraba el cartel de "espere", llegó otra inesperada confesión. "Es que no va a dar cero" , anunció el camionero. Casi al instante, se escuchó el ruido del aparato, y en la pantalla apareció el cartel que indicaba que el conductor viajaba con 2,65 gramos por litro de alcohol en sangre .

Tras el resultado, al conductor se le impidió seguir manejando . Además, se expone a una multa que podría superar los 2 millones de pesos y le podrían llegar a suspender la licencia de conducir por hasta 18 mese s.

Durante el mismo operativo, la ANSV controló a 780 conductores de vehículos pesados para verificar que los camioneros y conductores de colectivos de transporte de pasajeros circulen con la documentación en regla, sin alcohol en sangre y respetando el uso obligatorio del carril derecho.

Durante esos controles, 94 conductores profesionales fueron sancionados por distintas infracciones, entre ellas circular con la patente adulterada , no respetar el carril correspondiente, utilizar el celular al volante y no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Desde la ANSV destacaron que la fiscalización del transporte pesado resulta clave para detectar conductas de riesgo y prevenir accidentes viales graves en las rutas y autopistas del país.

Fuente: Clarín