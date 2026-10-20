Alerta en Catamarca: cerraron las Termas de Fiambalá por la muerte de un chico a causa de la ameba “comecerebros”

Tras varios días internado, un niño de 10 años de Fiambalá murió por una meningoencefalitis amebiana primaria , afección causada por la denominada "ameba comecerebros" . Como consecuencia, la municipalidad de esa ciudad catamarqueña cerró el complejo termal de la ciudad debido a que ese tipo de microorganismos habitan en "aguas dulces, templadas y cálidas" .

La muerte del pequeño fue informada por el Ministerio de Salud provincial , que confirmó el diagnóstico a través de "una prueba de PCR en tiempo real realizada sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo" que llevó adelante el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán .

La primera sospecha surgió en el equipo de Infectología del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón” , donde el chico permaneció internado hasta su fallecimiento.

Luego de la confirmación del cuadro, los especialistas iniciaron una investigación para reconstruir cuáles fueron los posibles escenarios donde el pequeño hubiese quedado expuesto a la Naegleria fowleri - causante de la infección- y que hubiesen ocurrido en los 12 días anteriores al comienzo de los síntomas.

En este escenario, las autoridades sanitarias precisaron que para identificar la fuente del contagio tomaron muestras de superficies y agua de los sectores que surgieron del testimonio de los familiares de la víctima.

En tanto, indicaron que "los resultados del muestreo general se encuentran en proceso y serán evaluados en conjunto con toda la investigación epidemiológica y sanitaria". No obstante, aclararon que por el momento " no se identificaron otros casos y, de acuerdo con la evaluación epidemiológica actual, se trataría de un caso aislado".

En este contexto, el Ministerio de Salud de Catamarca explicó que el microorganismo en cuestión es "una ameba de vida libre" que produce "una infección muy poco frecuente que cuenta con escasos registros en el mundo" . La patología se genera cuando el agua que la contiene ingresa por la nariz, no cuando se ingiere el líquido.

Además, aclararon que no existen riesgos para los convivientes del paciente infectado "porque no se transmite de persona a persona".

De esta manera, informan los medios locales, la Municipalidad de Fiambalá anunció la suspensión de las actividades en el Complejo Termal mientras el Ministerio de Salud avanza en el análisis del caso.

Frente a la noticia, el Colegio de Médicos de Catamarca emitió un comunicado con recomendaciones preventivas, entre las que se cuentan " evitar sumergir la cabeza al hacer uso de aguas termales naturales o piletas de agua dulce cálida e impedir el ingreso voluntario o accidental de agua por las fosas nasales en dichos entornos"

Además, agregaron que "para lavados e irrigaciones nasales, hay que emplear únicamente agua estéril, destilada o hervida previamente y enfriada", y que es necesario " concurrir de forma urgente a un centro de salud ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza agudo, vómitos o rigidez de nuca tras haber realizado actividades acuáticas en ambientes de agua dulce cálida.

Fuente: Clarín