Desde San Juan y en modo campaña, Máximo Kirchner dijo que los jueces de la Corte “desconocen la soberanía”

El diputado nacional Máximo Kirchner comenzó su recorrida política por la provincia de San Juan, luego de que ayer pudo seguir su viaje tras ser demorado por unas dos horas en una ruta de San Luis porque su camioneta figuraba con pedido de secuestro en el marco de la causa por el caso Hotesur . En un encuentro político, criticó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por el fallo con el que repusieron la vigencia del artículo 154 del megadecreto 70/23, del inicio del gobierno de Javier Milei, que deroga la Ley de Tierras y, por ende, los límites a la compra por parte de extranjeros.

“El Congreso Nacional, a partir de la movilización popular, impidió la extranjerización de la tierra, que ponía en riesgo la soberanía nacional, y ellos desconocen la soberanía como un bien colectivo. Desconocen lo que representan para la soberanía los excombatientes de Malvinas organizados. Es grave que tres personas, en un país de 48 millones, estén diciendo la manera que lo deciden. Es gravísimo”, afirmó Máximo Kirchner, al participar de una actividad denominada “Democracia, interior y participación”.

“Nuestro país necesita realmente tener una Corte Suprema que defienda el interés de los argentinos y argentinas”, subrayó el diputado nacional.

La presencia de Máximo Kirchner en San Juan tiene tono de campaña. Comenzó este jueves sus actividades con una visita a Sergio Uñac en Pocito, la ciudad de origen del senador, exgobernador y aspirante a candidato a presidente por el Partido Justicialista. Recorrió una finca donde se produce tomate, olivo, cebolla, ajo y pistacho, acompañado también por la senadora nacional por San Juan Celeste Giménez , integrante de La Cámpora.

También formaron parte de la visita de Kirchner a San Juan otros dirigentes peronistas, como Florencia Carignano , Gabriela Estévez , Carolina Gaillard , José Glinski , Mario Manrique , Juliana Di Tullio , Víctor Santa María , Sergio Berni y Julia Strada , entre otros.

“Tenemos que tratar de gobernar para los 48 millones argentinos y argentinas. Es duro lo que vive la gente, necesitamos dar las discusiones que sean necesarias para transformar esta realidad y por eso proponemos la creación de una herramienta que aporte recursos a los sectores más ajustados por [ Javier ] Milei y a las provincias”, indicó Kirchner, al hacer referencia a un proyecto legislativo de su autoría que establece el cobro de un 3% a las Transferencias Internacionales de Capital.

El diputado nacional comparte la recorrida con el exgobernador Uñac, quien ya hizo público su deseo de ser candidato a presidente y, para ello, propone al justicialismo adelantar las definiciones y elegir un postulante antes de fin de año, en el marco de una interna por regiones. Máximo Kirchner sostiene la apuesta por la candidatura de Cristina Kirchner , a pesar de la prisión domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la exmandataria. Uñac admite que, si Cristina fuera habilitada, sería “la principal candidata” del justicialismo.

“Estoy recorriendo el país para escuchar y construir una propuesta, y en todas partes veo que el esfuerzo no alcanza y que la gente se cansó de sacrificios sin futuro”, dijo Uñac, y subrayó: “Este es un gobierno de transición. Lo que viene es una Argentina con sentido común”.

El PJ sanjuanino no está completamente alineado con Uñac. Su otro referente principal, el exgobernador José Luis Gioja , encabeza un sector partidario que apoya como candidato a presidente a Axel Kicillof , enfrentado en la interna partidaria con Cristina y Máximo Kirchner. En la provincia cuyana, esperan una visita del gobernador bonaerense a fines de octubre o principios de noviembre.

El viaje del hijo de la expresidenta Cristina Kirchner a San Juan incluyó una demora de unas dos horas, ayer por la tarde, en el puesto limítrofe de la localidad de Justo Daract, en San Luis. Debió esperar a un costado de la ruta 7 (que allí se denomina Autopista de las Serranías Puntanas).

Tras un alerta del Anillo Digital Federal, Máximo Kirchner fue demorado porque su vehículo, una camioneta Honda CR-V modelo 2007, figuraba con pedido de secuestro en la causa Hotesur, que tuvo a su cargo el juez federal Julián Ercolini y fue elevada a juicio oral.

Tras la espera a la vera de la ruta, Máximo Kirchner pudo continuar viaje con su vehículo, que le fue restituido en carácter de “depositario judicial”. Fue luego de una comunicación de la Fiscalía de Instrucción Nº1 de la Segunda Circunscripción Judicial de San Luis con el Tribunal Oral Federal Nº5. El juez José Michilini , de ese tribunal, ordenó la entrega del vehículo al diputado nacional y le solicitó que se presente ante el tribunal con el rodado, para lo que tendrá un plazo de 30 días.

Tras el procedimiento vial, el jefe de La Cámpora emitió un comunicado. “En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que, por supuesto, dio negativo. Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje. Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más, siguen intentando disciplinarnos”, aseveró.

Fuente: La Nación