La Justicia archivo una denuncia por “discursos de odio” contra Javier Milei y Waldo Wolff

La Justicia ordenó archivar por inexistencia de delito una causa en la que estaban denunciados el presidente Javier Milei , el legislador porteño Waldo Wolff y la diputada libertaria Sabrina Ajmechet , a quienes acusaron de difundir “discursos de odio” e “instigar a cometer delitos”.

En una resolución que recoge los argumentos del fiscal Carlos Stornelli , el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 de Comodoro Py consideró que los hechos denunciados no encuadraban en ninguna figura penal.

La presentación había sido impulsada por Cristian Moix, un abogado de Mar del Plata que el año pasado cobró notoriedad mediática tras propinarle un cabezazo a un colega en pleno juicio. Moix atribuía al Presidente y a los legisladores una serie de delitos a raíz de sus declaraciones públicas y posteos en redes.

Stornelli sostuvo que el denunciante no detalló circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar que perjudicaran a terceros. Y destacó que Moix pretendía una valoración general sin adscribir un delito específico a cada expresión cuestionada, lo que vulneraría los principios constitucionales de legalidad y reserva. Por ello, el fiscal calificó la presentación de “excursión de pesca”, una práctica incompatible con las garantías del proceso penal.

Luego de oficializarse el archivo, Wolff, exministro de Seguridad porteño, celebró la decisión: “En Argentina ser NAZI es un delito. Desestimaron la denuncia hecha por el abogado Moix de la bandita del único juez removido por sus pares en la historia por nazi, López, contra quienes lo denunciamos. Que sigan los éxitos”, escribió en sus redes sociales.

Aludía a Alfredo López, exjuez federal que dimitió tras denuncias de agrupaciones de la comunidad judía y legisladores por dichos antisemitas, y que fue finalmente destituido a mediados de agosto por el Consejo de la Magistratura. Aquella causa contra López se fundamentó en publicaciones en X, donde se refería a referentes de la comunidad judía con términos como “raza de víboras” y “ratas”.

En mayo pasado, Wolff había ganado un juicio contra un usuario de X que lo había calificado como “jabón”, una alusión antijudía vinculada a las víctimas de los campos de concentración nazis. En esa oportunidad, amparado en la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el legislador instó a la sociedad a tomar conciencia sobre el peso de las palabras en plataformas digitales y a realizar las denuncias correspondientes.

Fuente: La Nación