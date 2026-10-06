De dónde es Benín, el país 24 veces más chico que la Argentina en el que se hablan 55 idiomas

Lionel Messi tendrá su partido de despedida de la Selección argentina frente a Benín hoy, en el estadio Monumental. Es uno de los países más chicos del continente y se destaca por su gran diversidad cultural y lingüística: ocupa una superficie 24 veces menor que la Argentina y se hablan 55 idiomas.

Benín está ubicado en África occidental , sobre las costas del golfo de Guinea. Es un pequeño país que comparte fronteras con Togo, Burkina Faso, Níger y Nigeria, y cuenta con aproximadamente 121 kilómetros de costa.

Benín tiene una población estimada de 14,8 millones de habitantes , según los últimos datos disponibles del Banco Mundial. Su territorio ocupa unos 113.000 kilómetros cuadrados , una superficie aproximadamente 24 veces menor que la de la Argentina .

Otro de los aspectos que distingue al país es su diversidad cultural y lingüística. Aunque el francés es el idioma oficial, en Benín se hablan 55 lenguas diferentes.

Su capital oficial es Porto-Novo , mientras que Cotonú es la ciudad donde funciona la sede del Gobierno y uno de los principales centros económicos del país.

En el fútbol, Benín todavía busca consolidarse entre las selecciones más importantes del continente africano. En la actualidad ocupa el puesto 93 del ranking FIFA y nunca logró clasificarse a una Copa del Mundo.

Su mejor participación internacional se produjo en la Copa Africana de Naciones de 2019, cuando alcanzó los cuartos de final.

Fuente: TN