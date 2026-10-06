Vuelven las tormentas fuertes a Buenos Aires: para qué día se esperan, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las tormentas fuertes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) . El fenómeno se espera para este miércoles 7 de octubre , durante la tarde y la noche.

Según el pronóstico, durante la madrugada habrá cielo mayormente nublado , mientras que las primeras tormentas podrían aparecer durante la mañana , con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% .

El escenario más inestable llegará durante la tarde , cuando se esperan tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% . Durante la noche continuarían las tormentas , aunque de manera aislada, con el mismo rango de probabilidad.

El SMN prevé una jornada con temperaturas de entre 14° y 18° y vientos que podrían intensificarse durante la tarde.

Después de las tormentas previstas para el miércoles, las condiciones mejorarían durante los días siguientes , aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Fuente: TN