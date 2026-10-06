Encontraron muerta a una mujer de 35 años y su pareja fue hallada escondida debajo de una cama

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Judith Nazarena Jerez, de 35 años y madre de una niña de 10, fue encontrada muerta este lunes en el interior de su vivienda en la localidad de Graneros, al sur de Tucumán. Por el hecho quedó detenido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 39 años, quien fue encontrado escondido debajo de una cama y con manchas de sangre.

El hallazgo ocurrió cerca del mediodía del lunes 5 de octubre, en una vivienda ubicada en el paraje La Cañada.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, alrededor de las 12.15 un hermano de Jerez se presentó en la comisaría y alertó que había encontrado a su hermana sin vida y con sangre. Los efectivos se dirigieron hasta el domicilio y, al ingresar, encontraron a la mujer. Una ambulancia llegó poco después y su personal constató que ya no presentaba signos vitales.

Durante el procedimiento, los policías encontraron a Pitali escondido debajo de una cama. Al retirarlo del lugar, observaron que también tenía manchas de sangre, por lo que fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale. El funcionario dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y ordenó la realización de la autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.

Según publicó La Gaceta, la víctima presentaba una lesión en la cabeza. Además, el sospechoso habría realizado espontáneamente una manifestación en la que dijo que había cometido “un grave error” con un arma de fuego.

El jefe de la comisaría de Graneros, Alfredo Cecenarro, indicó que al detenido le realizaron un dermotest para determinar si presentaba residuos compatibles con un disparo. Hasta el momento, el arma que podría estar relacionada con el hecho no había sido encontrada.

Jerez y Pitali llevaban alrededor de 15 años en pareja y tenían una hija de 10 años. Ambos estaban al frente de una carnicería que funcionaba en la misma propiedad donde fue encontrada muerta la mujer.

La niña se encontraba en la escuela al momento del hecho y no habría presenciado lo ocurrido. Luego quedó al cuidado de un familiar, con intervención de los organismos de niñez.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, no existían denuncias previas por violencia de género realizadas por Jerez contra su pareja. Mientras avanzan las pericias y se esperan los resultados de la autopsia, Pitali permanece detenido a disposición de la Justicia.

Este miércoles, la Fiscalía presentará en la audiencia de formulación de cargos la hipótesis con la que avanzará en su contra.

Jerez hubiera cumplido 36 años el próximo 15 de octubre.