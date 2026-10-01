Cuándo son las elecciones en Brasil 2026: fecha, horarios y las claves de una votación reñida

Este domingo 4 de octubre los ciudadanos brasileros habilitados para votar asistirán al acto electoral para elegir al próximo presidente y vice que comandarán los destinos del país por los siguientes cuatro años y, para ello, es necesario conocer la fecha, horarios y las claves de una votación reñida , ya que las preferencias se concentran entre los dos principales candidatos .

En esta ocasión el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el referente del Partido Liberal Flávio Bolsonaro , compiten por el máximo cargo del Poder Ejecutivo y entre ambos, según las últimas mediciones, hay diferencia de cinco puntos porcentuales, lo que implica que ninguno alcanzará el triunfo en primera vuelta.

La votación general en Brasil se lleva a cabo este domingo 4 de octubre y se espera que emitan sus voto alrededor de 158.000.000 de electores en todo el país.

En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en la elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.

De mantenerse esta tendencia, se definirá la elección en un balotaje , que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.

Los electores que residen en la Argentina y deseaban participar de los comicios debían anotarse en un registro de empadronamiento y descargar el título de elector, que es el paso más importante para poder votar el domingo. Había tiempo para hacerlo hasta el 7 de mayo. Esto implica que quienes no hayan realizado este trámite, no podrán votar.

Las elecciones generales del próximo domingo 4 de octubre cuentan con el horario de votación de 8 a 17 horas .

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente , que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado .

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales : la terminal de la autoridad de colegio electoral , en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y la terminal del votante , en el que se registra numéricamente el voto.

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Fuente: La Nación