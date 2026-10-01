Milei defendió los cambios de su gobierno y dijo en París: “Estamos bien armados para enfrentar los intentos golpistas”

El presidente Javier Milei brindó un discurso este jueves por la mañana en París , en el marco de la Argentina Week , en el que enumeró varios de los cambios que impulsó desde que llegó al Gobierno, volvió a criticar a la oposición, y en especial al kirchnerismo , y aseguró que si es reelegido en los próximos comicios, “2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia” . Y fue tajante: “La comparación con los anteriores gobiernos es demoledora” .

Al respecto de ello, el mandatario dijo que esa mejora “ se va a ver tanto en el mercado financiero como en la economía real ; todo eso va a ser la consecuencia natural de las reformas que hicimos y nos quedan por hacer. Argentina quiere ser uno de los países promercado más grandes del mundo y hoy ya es uno de los que más crece, y no vamos a descansar hasta ser el país con mayor libertad económica del mundo”.

Tras agradecer a los gobernadores que lo acompañaron en el viaje, “que demuestran que hacer grande a la Argentina está por encima de cualquier bandera política”, el Presidente apuntó contra la oposición y dijo que era “malintencionada” . “Critica nuestra agenda internacional diciendo que no sirve para nada, pero en cada viaje retornamos con anuncios de inversión de magnitud que dan cuenta de que nuestra agenda internacional es la más exitosa de nuestro país de toda la historia. Esperamos que esta gira sea así de fructífera”, dijo.

Milei hizo un exhaustivo repaso por su gestión. Luego de repetir, como en otras ocasiones, que “heredamos un Estado casi quebrado y al borde de una de las crisis más grandes de la historia, entendimos que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto y estábamos al borde de una hiperinflación”. El Presidente destacó con especial énfasis el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del actual canciller, Pablo Quirno . “Lograron evitar una hiperinflación y lo hicieron respetando la santidad de los contratos” , resaltó.

En su extenso discurso, el mandatario argentino habló de la baja en la inflación, del riesgo país y de la deuda: “Se crearon 520 mil puestos de trabajo y 12 millones de argentinos salieron de la pobreza; tenemos récord tras récord de exportaciones. Esto es importante porque demostramos que la restricción era interna y no externa, era el modelo del peronismo”.

Fuente: La Nación