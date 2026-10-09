Crimen en un acto sindical. En un drástico giro, fue absuelto el hermanastro de la víctima de la balacera

CÓRDOBA.- Jurados populares dictaron por unanimidad pena la absolución de Gustavo Omar Herrera , quien llegó al juicio acusado de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y homicidio criminis causae en grado de tentativa. La víctima mortal fue su hermanastra Gabriela Pérez. El asesinato se produjo en un almuerzo del Soelsac, que reúne a los trabajadores de limpieza de Córdoba.

Antes de la sentencia, Herrera dijo “solo quiero que se haga justicia, que se sepa la verdad y que mi nombre y el de mi familia deje de estar en ese lugar tan horrible en el que lo están poniendo”. El por entonces acusado había rechazado un juicio abreviado a cambio de una condena de diez años de cárcel .

A su turno, el otro acusado como partícipe secundario del ataque, Walter Vallejos, condenado a 8 años, afirmó: “Yo sé que hice lo que tenía que hacer: llamar a mi abogado y venir a Tribunales”.

Los fiscales Laura Battistelli, Marcelo Sicardi y Silvana Fernández habían pedido prisión perpetua para Herrera y 10 años y 10 meses para Vallejos. En la causa sigue prófugo, César Luis Mendoza.

Liliana Pérez , madre de la víctima y de Herrera, no pudo contener el llanto al escuchar el veredicto. Otra de sus hijas, que la acompañaba, afirmó: “ Tres años juzgaron a mi familia. Vivimos un calvario ” y respondió a expresiones de la fiscal Fernández: “ Dijo que nosotros no teníamos corazón, que fingíamos demencia . Por qué lo dijo si ella no estaba en nuestros corazones, nunca estuvo en nuestros corazones ”.

El ataque fue el 9 de septiembre de 2023 a las 14.40 en el almuerzo sindical . Según la investigación, el viernes 8 de setiembre por la noche Hugo Cardozo, colaborador del dirigente gremial Sergio Fittipaldi del Soelsac e integrante de “La Fiel” —la barra brava de Talleres—, recibió un llamado para que dejara de apoyar a Fittipaldi. Quien le habló se habría identificado como “Gómez” y sería quien habría encargado el ataque a balazos durante el acto.

El sábado 9 al mediodía el atacante bajó de un auto con una pistola 9 milímetros, llegó hasta las inmediaciones del club Yapeyú donde era el almuerzo gremial y, desde atrás de un vehículo estacionado frente al ingreso, disparó primero contra Fuentes que lo habría reconocido y, después, hacia adentro. Uno de los proyectiles impactó en Pérez y le provocó la muerte.

El defensor de Herrera, Sebastián Lescano, había reclamado su absolución. Indicó que la investigación se basó en “rumores barriales” y que los reconocimientos fueron por un video difundido en medios de comunicación. Subrayó que no existen “pruebas objetivas directas”.

“La pericia antropométrica arrojó diferencias entre las medidas corporales con las del hombre filmado durante el ataque”, añadió.

Aunque el contexto del crimen fue el de una disputa entre e l Soelsac y el Surrbac , gremio que reúne a los empleados de recolección de residuos, no hay líderes sindicales que hayan sido alcanzados por la investigación. Lo que se juzgó fue la ejecución material del crimen de Pérez, pero sigue sin conocerse qué es lo que pasó detrás.

Confirmada la muerte de la joven, Franco Saillen , del Surrbac —quien acompañaba en ese entonces a una lista de mujeres del Soelsac— planteó su “indignación por lo que pasó” en el almuerzo y sostuvo que “es moneda corriente en la limpieza este tipo de actos de violencia”.

Por su lado, Soelsac denunció en un comunicado de prensa que el ataque configuraba un “atentado en contra del secretario general” Fittipaldi que, “además, costó la vida de la compañera Gabriela Mónica Pérez”.

Durante el juicio por el crimen de la joven, Fittipaldi, apuntó directamente contra la conducción del Surrbac; aseguró que el gremio de recolectores buscaba tomar el control de su sindicato para “ expandir negocios de narcotráfico” y manejar a los barrabravas de Talleres y Belgrano.

F rente a esas declaraciones, la fiscal federal subrogante Virginia Carmona lo citó para que ratificara formalmente sus dichos.

Fuente: La Nación