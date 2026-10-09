“Álvarez sabe lo que está pasando”: la contundente definición del tribunal para que siga el juicio al “Pity”

"Álvarez sabe lo que está pasando". De esta manera contundente, el tribunal echó por tierras todos los pedidos de nulidad recusación de la defensa de Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú (54) y definió continuar el juicio que lo tiene como único imputado del crimen de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36), cometido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La audiencia N° 13 del debate dejó un mensaje claro y es que el juicio sigue hasta el final a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29, presidido por el juez Gustavo Goerner e integrado por sus colegas Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes lideran la defensa del músico, habían presentado un escrito de carácter de urgente en el que pedían -nuevamente- la nulidad del juicio y del dictamen del Cuerpo Médico Forense (CMF) que indicó que Álvarez está en condiciones de comprender por lo que está siendo juzgado.

Sobre el dictamen del CMF, Baños y Queijeiro presentaron una serie de protestas. Una de ellas fue que el dictamen "fue redactado antes de discutirlo" con sus peritos de parte. Además, señalaron que no se tuvo en cuenta informes de dos instituciones psiquiátricas donde indicaron que Álvarez es peligroso para sí y para terceros.

"Acá primero se sacaron las conclusiones y luego lo debatieron, que fue una mera formalidad. La decisión estaba tomada antes de discutirla. Esta pericia es completamente nula. Causa indefensión en nuestro cliente", arremetió Baños.

Un nuevo informe en Solar Colonial, la institución de salud mental donde se encuentra actualmente internado el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, fue presentado por la defensa.

" Desaconsejamos en forma rotunda que mientras curse su internación actual pueda participar en forma simultánea de un proceso penal que incluya audiencias (virtuales o presenciales), interrogatorios, traslados, y situaciones similares que podrían tentar contra su estabilidad y la de terceros", dice en un fragmento de sus conclusiones.

Antes de ceder la palabra a la querella, comandada por Fabián Améndola, Baños contó que el día de la pericia en la sede del CMF, Álvarez orinó en un tacho de basura e intentó robar un yogur de la heladera ubicada en la cocina de los empleados.

A su turno, Améndola, quien representa a la ex pareja de Díaz, rechazó todos los pedidos de la defensa y afirmó: "Una nueva evaluación es algo abundante".

"La pericia es nueva, está zanjada la cuestión de la posibilidad del imputado de estar en el juicio", sostuvo.

El tribunal corrió vista al fiscal general Sandro Abraldes para que responda sobre los planteos defensivos. El acusador público fue contundente en responder cada uno de los puntos expuestos.

" El tema está agotado , en la opinión de la fiscalía, desde hace tiempo. La contundencia del dictamen responde sobre su actitud y condición actual de Álvarez", comenzó.

Abraldes enumeró que el informe del CMF señaló que Álvarez posee las funciones psíquicas compensadas , que no evidencias factores de alteración y que no hay modificaciones respecto del estudio realizado en febrero de este año, previo al inicio del juicio.

"Nadie niega que Álvarez tenga un problema de salud, lo que niega es que la defensa busca disfrazar para suspender este juicio. Que necesite tratamiento no significa que pueda entender lo que sucede y pueda ejercer su defensa", afirmó.

En su argumentación, Albraldes sostuvo que la defensa estuvo al momento de la pericia y que "no dijeron nada" respecto a las nulidades luego presentadas.

"Párrafo aparte el gataflorismo de la defensa. Cuando el tribunal accede es un estado de derecho; cuando no, es un debido proceso ilegal. Los defensores del 'Pity' no lo están defendiendo. Obstruir el juicio no es defenderlo, pesa sobre él una acusación grave. Sus planteos no van a diluir esa acusación. Vienen prolongado su estado de incertidumbre ante el estado argentino. El barro no diluye su situación. Para la fiscalía es importante que esté en los alegatos y sentencia", afirmó.

Luego de solicitar el rechazo de todos los planteos, el juez Goerner tomó la palabra. Fiel a su estilo tranquilo, preciso, sin vueltas y argumentando cada punto, respondió a la presentación de la defensa.

Tras mencionar que no es la primera vez que contestan este tipo de solicitudes, sobre la nulidad del juicio Goerner afirmó: "A nadie beneficia este planteo y menos a Álvarez Congiú" .

"Anular este juicio, cuando solo faltan testigos de la defensa, ¿lo beneficia a Álvarez? Someterlo a toda la prueba de nuevo, porque en otro momento el juicio se va a ser. La prescripción en estos casos es de 12 años, falta todavía", afirmó el juez.

La defensa escuchaba atenta. Queijeiro manipuló una estampita de la Virgen de Luján y se apoyaba en su socia, Luciana Comerci, mientras que Baños, fiel a su estilo religioso, tenía un crucifijo.

"Desde que está esta defensa la situación de Álvarez fue desmejorada. Estas dilaciones, ¿lo perjudicaron o beneficiaron? ¿Se logró el cometido de la defensa? La salud se acabó. Si el informe dice que el proceso lo perjudica, la extensión mucho más", arremetió.

El presidente del tribunal describió entrevistas que dio "Pity" en el último tiempo y resalto que en una de ellas "dijo que le subió la presión porque escuchó a los peritos, no es que no entiende lo que pasa".

"Álvarez sabe lo que está pasando. Comprende perfectamente que este juicio se está llevando a cabo y de qué se trata" , expuso Goerner.

El juez recorrió en su relato cuestiones que fueron presentadas por la defensa, como la mención de que "Pity" orinó en un cesto de basura y quiso comer un yogur que encontró en la cocina del CMF.

"Esto no se pudo constatar porque es una manifestación que la traen las partes. Sería una tentativa de hurto y plantearía la imputabilidad", le dice Goerner a Baños, quien rio al igual que gran parte de la sala que comprendió el chiste.

Pasado el momento distendido, el presidente volvió a apuntar contra la defensa. "Parece que toman lo que le conviene y lo que no, lo descartan", dijo en relación a la entrevista que Álvarez brindó en una canal de televisión, que fue señalada por Baños al decir que los peritos oficiales la tuvieron en cuenta y no dos informes de parte.

Por último, Goerner sostuvo que "una cosa que abruma a Álvarez puede ser la incertidumbre de qué va a pasar con él".

Luego de rechazar todos los planteos se definió que el debate continúe el próximo viernes 16 de octubre con la declaración de cuatro testigos propuestos por la defensa.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín