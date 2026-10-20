Caso Nancy Godoy en Corrientes: el abogado del peón rural detenido denunció que mintió porque lo torturaron

Norberto Codazzi, abogado defensor de Ezequiel Bordón , el peón detenido en la investigación de la desaparición de la maestra Nancy Estela Godoy (52) en Corrientes, denunció públicamente que su cliente fue torturado por la policía, que no sabe nada del caso y que lo que declaró lo hizo "para zafar".

En declaraciones a LN+, el flamante apoderado del peón de campo contó que se disponía a tomar conocimiento de la causa y que la familia del hombre le solicitó que lo represente. En ese sentido, se refirió a uno de los primeros pasos que tomó en su rol, que fue tomarle fotos de las agresiones que denunció haber sufrido .

"Las fotos de mi defendido golpeado las saqué yo. La familia me solicitó que me haga cargo de la defensa porque literalmente me habían dicho que la Policía lo atacó, lo golpeó ".

Sostuvo además que el propio Bordón contó que "había sido agredido brutalmente por un grupo de policías en zonas rurales, sin testigos, sin nada ".

Consultado sobre si el peón, que faltó a su trabajo luego de la desaparición de la mujer de 52 años, tenía conocimiento de lo que había sucedido con la docente desaparecida, el letrado sentenció: "Él no sabe nada" .

"Es lo que me dice", detalló y añadió que suele pedirle a sus clientes que "cuenten algún tipo de información que nos pueda servir, sin comprometerlos, obviamente en la causa". "Pero no tiene conocimiento de nada", insistió.

Luego, al continuar con su explicación, Codazzi reiteró que "lamentablemente lo que dijo, que la mujer había sido asesinada, lo dijo bajo presión, bajo tortura".

"Entonces -concluyó- la verdad que no tiene ningún sentido ni ninguna validez eso".

Al profundizar sobre ese falso testimonio, sostuvo que lo hizo "para zafar de la situación" porque lo estaban golpeando. Minutos después, el abogado confirmó que el jueves se formalizará la acusación de su cliente por falso testimonio.

Le decían, relató: "Vos sabés algo, vos tenés conocimiento, vos hiciste, vos participaste, si no sabes, decinos quién fue".

"Por ahí, si hubiese sido culpable, estos métodos funcionan y dice algo, pero lo que dijo, incluso mintiendo, aportó nada interesante porque no sabe nada ", agregó.

Sobre el final de su testimonio, pidió que s e investigue a los patrones de la estancia y no solamente a los peones y opinó que ese lugar debería ser "el punto cero de la investigación" porque en la escuela "no había nada".

Por último, al describir a su cliente, dijo: "Es un peón de campo, es analfabeto y tiene un grado de retraso menta l. Que si bien no está en una historia clínica, voy a pedir que se le haga un estudio a través del Cuerpo de Psicología Forense para determinar la capacidad intelectual para comprender los actos, lo que dice, lo que no dice, porque tiene muchas confusiones y está muy asustado con todo lo que pasó".

Fuente: Clarín