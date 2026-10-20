“La Banda del Millón. Nano”: el mensaje en la pared tras el asalto y secuestro a un hermano de la ex jueza Julieta Makintach

Un hermano de la ex jueza Julieta Makintach (49) , recordada por el escándalo en el primer juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) , fue víctima de la denominada “Banda del Millón”: fue secuestrado por dos ladrones menores de edad que ingresaron a su casa en Beccar. Tras robarle, lo obligaron a llevarlos en su camioneta hasta un barrio de emergencia de la zona de San Isidro.

La entradera en la casa del abogado Tomás Makintach (47) ocurrió en la madrugada del domingo cuando dos sospechosos ingresaron a su casa en el complejo Ovejita, de Beccar, ubicado sobre la calle Guido al 2500.

Según fuentes de la investigación consultadas por Clarín , cerca de las 3.30 del domingo una vecina escuchó unos ruidos en el techo, por lo que llamó a la Policía.

Oficiales de la comisaría 21 de San Isidro llegaron al lugar y al inspeccionar el lugar encontraron un bolso con un criquet dentro.

La Policía realizó un operativo cerrojo y solicitó el ingreso al complejo de viviendas para hacer una revisión, ya que la casa de la mujer tenía acceso por los techos al lugar, pero la seguridad privada negó el acceso.

Unos minutos después, tres hombres, de los cuales se cree que al menos dos eran menores, ingresaron a la casa de Makintach, ubicada dentro del complejo.

Los ladrones permanecieron un poco más de media hora dentro de la propiedad, donde amenazaron al abogado y le robaron 1.000 dólares en efectivo y se transfirieron 800.000 pesos a una cuenta de una billetera virtual.

Según denunció la víctima, también se llevaron un celular Samsung S26 Plus negro, un reloj Garmin y una PlayStation 3, además de dos llaves de un auto Honda que quedó estacionado en la calle.

“ La Banda del Millón. Nano ”, escribieron los asaltantes en una de las paredes de la casa antes de escapar con la víctima, a quien obligaron a subir a su camioneta Ford Kuga para salir del complejo.

Un dato que les llamó la atención a los investigadores es que la seguridad les abrió la puerta para salir del barrio . Makintach estuvo cerca de 10 minutos privado de su libertad hasta que pudo escapar.

Los ladrones abandonaron la camioneta y huyeron a pie hasta el barrio San Cayetano, en Beccar.

La causa quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella , quien tomó las primeras medidas y la declaración de la víctima.

La denominada “Banda del Millón” es una organización criminal conformada por mayores y menores de edad que roban bajo la modalidad de ingreso a las casas por la noche, previa inteligencia.

Sus líderes se encuentran detenidos y desde la cárcel planificaron varios robos, todos en zona norte.

Parte de los integrantes de la organización serán juzgados el año que viene por los crímenes del proteccionista de animales Enrique De Marco y el de María Susana Rodríguez Iturriaga.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín