Boca vs. Vasco da Gama, por la semifinal de la Copa Sudamericana: hora, formaciones y dónde ver

Paredes juega. De arranque, de titular. Juega. Apenas 11 días después de sentir el pinchazo en el isquiotibial de la pierna derecha en el empate por 2-2 ante Instituto en Córdoba, el capitán de Boca saldrá a la cancha este martes con la cinta en el brazo y al frente de la hilera de futbolistas que pisarán el Maracaná con la necesidad de revertir el 1-0 que el Vasco da Gama le propinó en el partido de ida en la Bombonera. ¿Milagro? ¿Recuperación récord? Nada de eso, Paredes pondrá en riesgo su físico porque quiere estar en el partido más importante del semestre del equipo, la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Como en ese video viral del Lobo Cordone en el que enumera los equipos a los que les convirtió goles durante su carrera, en la playa de Copacabana hay hinchas de Boca de todas partes. Ensenada, sí. Avellaneda, Lomas, Gerli; también. ¿Del Oeste? Del Oeste también hay: Ramos Mejía, Ciudadela, Haedo, Paso del Rey. De Zona Norte, menos, pero también: Don Torcuato, Béccar, San Fernando y Pacheco. ¿De CABA? De CABA también, mostro: Caballito, Flores, Lugano, La Boca -obvio- Parque Patricios, Barracas... Hay una máxima que indica que en todas partes del mundo hay un argentino y habría que sumarle que donde hay un argentino hay un hincha de Boca.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El encuentro decisivo entre Vasco da Gama y Boca Juniors se disputará este martes 20 de octubre de 2026 a las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

El choque decisivo entre Vasco da Gama y Boca Juniors se podrá ver en vivo a través de las pantallas de DSports e ESPN y vía streaming a través de Disney+ y DGO.

Boca visita a Vasco da Gama por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, donde deberá revertir la caída por 1-0 de la ida. El equipo del Vasco Arruabarrena afronta una final anticipada en Río de Janeiro.

Fuente: Clarín