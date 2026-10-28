Casa del horror en Esquel: declararon los tres hijos del bioquímico

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La investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad y abandono de persona en el caso de la familia de Esquel sumó una medida clave: los tres hijos de Miguel Edgardo Battista declararon a través de una Cámara Gesell . Ahora, el Cuerpo Médico Forense deberá elaborar los informes técnicos correspondientes, mientras la Fiscalía profundiza otras medidas para determinar cómo continuará la causa.

La defensa del detenido aseguró a Clarín que los hijos de Battista, de 19, 17 y 13 años, manifestaron que no estaban encerrados y que disponían de las llaves de la vivienda familiar.

A partir de esa información, el abogado defensor Daniel Sandoval solicitó que su representado recuperara la libertad. Pero incluso si lo que declararon en las entrevistas hubiera sido beneficioso para el imputado, esto no determina por sí solo el resultado de la investigación: la Fiscalía debe evaluar los testimonios junto con e l resto de las pruebas reunidas en el expediente . De hecho, fuentes cercanas a la investigación sostuvieron que los dichos del letrado “ son solo una interpretación del abogado , aún se esperan los resultados”.

En un comunicado publicado este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que las entrevistas se realizaron en un dispositivo especializado y que forman parte de una serie de diligencias consideradas centrales para el avance de la investigación.

Además de las declaraciones de los jóvenes, los investigadores solicitaron al Cuerpo Médico Forense un análisis integral de los antecedentes médicos de Battista y una pericia detallada sobre su salud mental . También se realizaron entrevistas a personas que podrían aportar información relevante y se requirieron datos a entidades bancarias, organismos estatales e instituciones de salud.

A su vez, los equipos técnicos multidisciplinarios de la Procuración General intervendrán en el peritaje y análisis de los dispositivos secuestrados durante los operativos.

Con los resultados de esas medidas, la Fiscalía evaluará qué planteos formular en la próxima audiencia de control , en la que se definirá la situación procesal respecto de la prisión preventiva del bioquímico, de 71 años.

Battista fue imputado provisoriamente por abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad . Durante la audiencia inicial, la Fiscalía había solicitado 60 días de prisión preventiva, mientras que la medida dispuesta por la Justicia fue de 10 días.

El vencimiento de ese plazo y la evaluación de las nuevas pruebas serán determinantes para establecer si se solicita una prórroga de la detención o si se plantean otras medidas. Por el momento, el comunicado oficial no anticipa cuál será la decisión de la Fiscalía.

La causa se inició el 10 de octubre, cuando vecinos del barrio La Cascada formalizaron su preocupación por el aislamiento de la familia y la falta de contacto social de los hijo s.

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, el 20 de octubre intervinieron la Policía Comunitaria, el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario. Ante la negativa del adulto a permitir el ingreso a la vivienda, los profesionales elaboraron un informe de riesgo urgente .

Dos días después, el 22 de octubre, se realizó un allanamiento con autorización judicial. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron a los integrantes de la familia en distintos sectores de la vivienda y detuvieron a Battista.

La investigación busca establecer las condiciones en las que vivían su pareja y sus tres hijos, y determinar si existieron restricciones a su libertad y situaciones de abandono.

Por ahora, las entrevistas en Cámara Gesell constituyen una de las medidas centrales de la causa, pero sus resultados deberán ser analizados junto con las pericias médicas, los testimonios y el resto de la evidencia reunida antes de que se adopten nuevas decisiones judiciales.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín