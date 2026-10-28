Pocos lo saben: por qué recomiendan atar un hilo de algodón en las hojas de la lengua de suegra

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La lengua de suegra es una de las plantas más elegidas para decorar interiores por su resistencia y sus pocos cuidados. Sin embargo, mantener sus hojas firmes puede resultar algo difícil, sobre todo cuando se tiene poco conocimiento de la especie.

Por eso, existe un truco que permite un crecimiento ordenado y evita que se abra hacia los costados: atar un hilo de algodón en sus hojas .

La Sansevieria , conocida popularmente como lengua de suegra, tiene hojas largas , rígidas y carnosas que crecen de manera vertical. Con el paso del tiempo, algunas pueden inclinarse o separarse del centro, sobre todo si la planta no recibe luz de manera uniforme o si sus hojas son muy grandes.

En esos casos, colocar un hilo de algodón puede ayudar a mantener las hojas agrupadas y mejorar la apariencia de la planta.

Para aplicar este truco en casa, hay que tener en cuenta algunos cuidados para no dañar las hojas:

Además de este recurso, hay algunas recomendaciones que ayudan a mantener la planta en buen estado y favorecen su crecimiento:

Lo recomendable es colocar una sujeción suave, sin apretar ni forzar las hojas. Si están blandas, amarillas o se doblan desde la base, es preferible revisar primero el riego y el estado de las raíces.

Fuente: TN