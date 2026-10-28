Cuáles son las profesiones más y menos sospechadas por los argentinos: lo que reveló un ranking global

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En una Argentina cruzada por la polarización política y la desconfianza en las instituciones , hay una profesión que parece conservar un lugar de privilegio y cierta indemnidad en la consideración social: los médicos figuran al tope de un ranking que midió la confianza en cada profesión. Les siguen de cerca los científicos y los docentes , que comparten el podio. En contraste, la credibilidad de los dirigentes políticos, los funcionarios públicos y buena parte de los referentes de la opinión recibe una valoración más negativa.

El estudio internacional revela que apenas el 11 por ciento desconfía de los médicos en Argentina, frente al 58 por ciento que desconfía de los políticos. Surge del Indice de Confiabilidad Global 2026 de Ipsos, una encuesta realizada entre el 19 de junio y el 3 de julio de este año en 31 países, con 23.537 participantes , y cuyos resultados se acaban de conocer.

No sólo hay un marcado contraste con la dirigencia política, sino que el rechazo trepa al 67 por ciento cuando se pregunta específicamente por ministros de Gobierno y funcionarios públicos. Los jueces tampoco salen bien parados: el 53 por ciento los considera poco confiables. En el caso de los periodistas, la desconfianza alcanza al 48 por ciento .

La buena consideración de los médicos en Argentina acompaña una tendencia internacional. En el promedio de los países relevados por Ipsos, los médicos ocupan el primer lugar entre las profesiones evaluadas: el 58 por ciento de los encuestados los considera confiables. Los científicos aparecen muy cerca, con el 57 por ciento, seguidos por los profesores, con el 53 por ciento.

La diferencia es que, en Argentina, el rechazo hacia los médicos resulta particularmente bajo . Según el informe, solo el 11 por ciento los considera poco confiables, frente al 13 por ciento que expresa desconfianza hacia los científicos y al 15 por ciento que lo hace respecto de los docentes.

La distancia con otras profesiones es considerable. Los abogados registran un 41 por ciento de desconfianza; los líderes empresariales , un 42 por ciento; los presentadores de noticias de televisión, un 43 por ciento; y los banqueros , un 44 por ciento. La policía llega al 46 por ciento, mientras que los periodistas alcanzan el 48 por ciento.

La encuesta no indaga en las razones que explican esta diferencia ni permite establecer si la valoración de los médicos se relaciona con la experiencia directa de atención, la percepción de su formación profesional o el reconocimiento de su función social. Lo que sí muestra es que, en un contexto de escepticismo generalizado, la profesión médica mantiene una posición destacada .

El dato adquiere relevancia en un país en el que el funcionamiento del sistema sanitario suele ser objeto de controversias y la atención médica se da en un contexto de desigualdades de acceso, cobro de "copagos" de profesionales de cartilla y diferencias entre subsistemas, entre otras cuestiones. De todos modos, como reveló otra encuesta reciente , la percepción de los argentinos sobre la calidad del sistema de salud sigue siendo elevada.

La ponderación médica convive con otro dato que podría sembrar dudas sobre algunos profesionales. Hace pocos días se conoció una revisión Cochrane -un tipo de análisis sistemático sobre la evidencia científica disponible de ensayos clínicos controlados-, cuya conclusión fue la siguiente: “Las interacciones promocionales que los médicos tienen con las compañías farmacéuticas probablemente se asocien con desenlaces perjudiciales : una prescripción menos apropiada, una mayor cantidad de medicamentos recetados o proporcionados, mayores costos de prescripción y una mayor probabilidad de recomendar inscripciones de los fármacos de la empresa en los formularios hospitalarios”.

Un hallazgo del estudio es la distancia entre la imagen de las diversas profesiones y las de aquellos que ocupan posiciones de poder político e institucional. Como se dijo, en la Argentina, los ministros y funcionarios públicos encabezan el ranking de desconfianza, mientras los influencers de redes sociales redondean un 56 por ciento. ¿Qué sucede cuando se cruza la profesión de médico con la de influencer ? Es un fenómeno relativamente nuevo que esta encuesta no midió.

La consideración de los funcionarios públicos varía según el país. El índice general de confiabilidad neta de la Argentina es de -12 , lo que la ubica en el puesto 25 entre las 31 naciones incluidas en el relevamiento. Este indicador se obtiene al restar las respuestas negativas de las positivas: un resultado inferior a cero significa que la desconfianza supera a la confianza en el balance general de las profesiones evaluadas.

La Argentina se encuentra así entre los países con peor saldo de confianza. El informe señala que todos los países latinoamericanos incluidos en la medición registraron índices netos negativos . Chile y Perú obtuvieron -13, mientras que Polonia y Rumania llegaron a -17. En el extremo opuesto aparecen países de Asia-Pacífico, como India, con +20; Malasia, con +16; y Tailandia, con +15.

La encuesta también ofrece un dato llamativo sobre los vínculos sociales . El 46 por ciento de los argentinos considera confiables a los hombres y mujeres comunes , mientras que apenas el 15 por ciento expresa desconfianza hacia ellos. El resto se distribuye entre respuestas neutras y personas que no saben o no contestan. Ese 46 por ciento ubica a la Argentina entre los países con mayor confianza en el ciudadano común , detrás de India, con el 53 por ciento, y en niveles similares a los de México.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín