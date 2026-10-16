Calles inundadas, ríos de barro y vecinos en canoa tras una fuerte tormenta en Añelo, la capital de Vaca Muerta

En cuestión de minutos, la localidad neuquina de Añelo se convirtió en un escenario de emergencia cuando este jueves una tormenta repentina dejó como saldo calles inundadas y desprendimientos. En pocos minutos, las imágenes del agua se viralizaron en las redes sociales y reflejaron la magnitud del temporal.

A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas para la zona, la contundencia del fenómeno sorprendió a las autoridades.

"Fue una tormenta repentina que no estaba dentro de los pronósticos", señaló el director de Defensa Civil, Modesto Muñoz, al medio local LMNeuquén .

La propia geografía del lugar complicó la situación, ya que, al estar asentada en una zona de bardas (laderas) , el agua descendió desde los sectores altos y llegó con gran fuerza a la zona urbana.

El impacto del agua dentro de varias casas obligó a realizar evacuaciones puntuales. Un par de familias debieron abandonar sus hogares y fueron reubicadas temporalmente en un espacio acondicionado para su asistencia.

En los videos se vio a vecinos navegando en canoa, la fuerte correntada de agua y barro al costado de la ruta y hasta desprendimientos de tierra.

Las proyecciones del ente de control climatológico indicaron que este tipo de fenómeno natural puede suponer precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros. Esta tarde en Añelo surgieron videos en las redes sociales que demostraron la gran cantidad de agua acumulada en sus calles.

Ante la acumulación de agua en los barrios, las secretarías municipales de Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Social brindaron asistencia en un trabajo coordinado con Bomberos Voluntarios, la Policía y Vialidad Provincial.

Por otro lado, aunque las rutas principales se mantuvieron transitables, las autoridades de Vialidad Provincial debieron operar intensamente para despejar el lodo, las piedras y los escombros arrastrados por la correntada.

La tormenta también llevó críticas a la gestión municipal. Una de estas vino por parte de la senadora nacional Nadia Márquez, de La Libertad Avanza.

Agradézcanle a los inútiles intendentes de #Añelo … El corazón de Vaca Muerta, inundado. Lleno de gas, y rebalsado de agua. pic.twitter.com/uzsQewA47a

"Agradézcanle a los inútiles intendentes de Añelo … El corazón de Vaca Muerta, inundado. Lleno de gas y rebalsado de agua", escribió en su cuenta de X la legisladora que representa a la provincia de Neuquén en la Cámara alta. La crítica fue para Fernando Banderet, del espacio Comunidad, vinculado al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

En tanto, la Parroquia Nuestra Señora de Fátima abrió las puertas de su Salón Parroquial como refugio y lanzó una colecta de emergencia para reunir alimentos, ropa y colchones destinados a los damnificados.

Hacia la tarde, las autoridades confirmaron que la contingencia se encontraba bajo control , aunque enfatizaron que los equipos continuaban desplegados debido a la inestabilidad del tiempo.

Fuente: Clarín