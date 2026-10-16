Le hizo un abrigo a la perra de su hija para practicar costura, grabó el proceso y el video se volvió viral: “Ema viste de Prada”

Ana Lucía Calarco necesitaba una modelo para tomarle medidas cuando se le ocurrió practicar con Ema, su “masconieta” labradora , y sin buscarlo, desarrolló “Entre telas y patas”, un emprendimiento de ropa y accesorios para perros.

“En marzo de este año, comencé un curso de corte y confección , simplemente por hacer una actividad como hobby”, le contó Calarco, de 49 años, a TN.

Ana Lucía es de Los Reartes, Calamuchita, provincia de Córdoba, y tiene mucha experiencia en la costura. “Desde niña, (con una máquina) Godeco a pedal, cosí para mis muñecas y carteritas para mí, que en aquel tiempo no se vendían como ahora o al menos en mi pueblo no llegaban”, recordó.

Incluso, usó un tapado de cuero de su mamá para confeccionar una carterita de tira larga, y con la tela de un vestido, hizo una minimochila de corderoy.

Después de años de aprendizaje como autodidacta, quería aprovechar el curso para seguir explorando su creatividad. “Fui comprando retazos de tela, todas las que me gustaban, y pensé ‘que vaya saliendo’”.

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Al mismo tiempo, abrió una cuenta de Instagram ( @entre.telas.y.patas ) para documentar el proceso. “Un día, fue muy divertido, vino mi hija con Ema e hicimos el primer video mientras le cosía un abrigo”, contó.

Ese video, titulado “Ema viste de Prada” , fue publicado en junio y su cuenta se volvió viral inmediatamente. “La pasamos muy lindo”, aseguró. Tanto la modelo como la diseñadora recibieron una multitud de elogios y felicitaciones, y fue así como empezó a imaginar que podía convertirse en un negocio. “Esto me dio pie a pensar en ropita y accesorios para mascotas y fue surgiendo”, contó la diseñadora.

Actualmente, está terminando de cursar la segunda parte de moldería y ya eligió su trabajo final. “Comencé a practicar con mis ‘masconietos’ y haré una pasarela de mochilitas para mascotas”, confirmó.

El emprendimiento es una combinación del amor por su familia interespecie y su pasión por el diseño. “Siento que crear va de la mano con la costura y compartir con la familia cierra todo. De ahí surge ”Entre telas y patas", un rincón donde los sueños toman forma. Qué bueno es poder compartir nuestras ocurrencias con la gente y agasajar a las mascotas que tanto nos brindan", celebró.

Fuente: TN