Apuñalaron a un adolescente durante un intento de robo en San Juan y escaparon

Un adolescente de 17 años fue atacado con un arma blanca cuando sufrió un intento de robo en Villa Krause, localidad ubicada en el departamento de Rawson, provincia de San Juan . La lesión que recibió en el abdomen fue superficial, por lo que no necesitó asistencia médica.

El episodio se produjo durante la noche del miércoles en el boulevard Sarmiento Oeste , específicamente en el tramo situado entre Ingeniero Krause y la avenida España. El joven caminaba por esa zona cuando fue interceptado por dos hombres .

De acuerdo con el testimonio que fue aportado por el padre de la víctima , los agresores amenazaron al adolescente con el objetivo de apoderarse de su teléfono celular y de otros objetos personales . Pese a esas amenazas, los agresores no lograron concretar el robo .

Después de que la víctima se resistiera al ataque , uno de los atacantes sacó un cuchillo y le dio un puntazo que le provocó una herida superficial en el abdomen. Según informó Tiempo de San Juan , tras la agresión los dos sospechosos escaparon a pie por la avenida España.

El padre del joven, de apellido Cruz y domiciliado en Pocito, dio aviso a la Policía sobre lo ocurrido. Efectivos de la Comisaría 6ª tomaron intervención en el caso y reunieron los primeros datos sobre los autores del ataque.

La investigación busca identificar a los dos hombres que abordaron al adolescente y establecer quiénes son. También procura determinar cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso de Villa Krause se conoció mientras la Justicia también investiga un hecho ocurrido en Villa Mercedes , departamento de Jáchal. Allí, Germán Ismael Galleguillo , de 24 años, murió tras recibir cuatro cuchillazos durante una pelea en una reunión de jóvenes.

De acuerdo con la información publicada por Tiempo de San Juan , el episodio ocurrió en la madrugada del jueves en Puesto El Quirquincho , un caserío ubicado a unos siete kilómetros de Villa Mercedes. Galleguillo participaba de una reunión junto a otros jóvenes, entre ellos un adolescente de 17 años.

Las primeras averiguaciones indican que en el encuentro había consumo de alcohol y que, cerca de las 3 de la mañana, Galleguillo y el adolescente comenzaron a discutar. La situación comenzó a escalar y las circunstancias en las que sucedió la pelea son materia de investigación.

Durante el enfrentamiento, el adolescente habría tomado un cuchillo y atacado a Galleguillo. La víctima recibió cuatro heridas punzocortantes en el cuello y el tórax , lesiones que requirieron su traslado inmediato para recibir atención médica.

Inicialmente fue llevado al hospital de Jáchal, pero la gravedad del cuadro, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Guillermo Rawson , en la ciudad de San Juan. El joven ingresó a terapia intensiva, pero falleció horas más tarde a causa de las lesiones sufridas.

Efectivos de la Subcomisaría de Villa Mercedes tomaron conocimiento del caso y realizaron las primeras actuaciones en el lugar donde ocurrió la pelea. Por disposición del fiscal de turno, los investigadores llevaron adelante una inspección ocular en el domicilio de Puesto El Quirquincho.

Además, durante una inspección realizada por orden judicial en el lugar donde ocurrió la pelea, la Policía secuestró un arma blanca que sería sometida a pericias. El menor quedó alojado en su domicilio por decisión de las autoridades, mientras la causa pasó a manos del juez de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial.

Actualemente, la investigación se encuentra bajo intervención del juez de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial , que deberá determinar la mecánica del hecho y la responsabilidad que pudiera corresponderle al joven.

Fuente: Infobae