Boca empató con Instituto y sigue invicto, pero pagó demasiado caro su visita a Córdoba por la lesión de Leandro Paredes

El paso de Boca por Córdoba quedará marcado por la lesión de Leandro Paredes y la preocupación del Vasco Arruabarrena , los compañeros del capitán, los hinchas y el presidente, Juan Román Riquelme. "Supongo que para el martes está descartado" , dijo el DT tras el 2-2 que su equipo rescató ante Instituto en el Kempes y extendió a 17 su cosecha de partidos sin perder. Pero perdió, perdió mucho con la dolencia física de Paredes que será baja para la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana , el principal objetivo del semestre, este martes desde las 21.30 en la Bombonera.

Será una ausencia difícil de cubrir porque Boca ya perdió en ese puesto a Tomás Belmonte por la rotura de los meniscos de la rodilla derecha y recién recuperó a Rodrigo Battaglia , que ante Instituto ocupó un lugar entre los suplentes por primera vez desde el 7 de diciembre cuando sufrió una tendinopatía que lo obligó a pasar por el quirófano. Ante la Gloria fue Williams Alarcón el que ocupó el puesto y será la primera opción para el martes. Aunque hay otras opciones. Pero para eso todavía falta.

Boca salió a jugar sin Paredes en su visita a Instituto de Córdoba . Y le costó el primer tiempo. El equipo de Diego Flores venía de golear por 4-1 a Independiente y está en un gran estado de forma, puntero de la Zona A. Después de algunos minutos de estudio, la Gloria pegó en la primera pelota parada que tuvo y a través de Fernando Alarcón , uno de sus centrales, que ya había anotado en el triunfo ante Talleres. El defensor remató en el área de derecha para el 1-0 tras un tiro libre al área de Sosa, pero Boca -sobre todo el Vasco Arruabarrena- le reclamaron una falta de Jonathan Galván sobre Marco Pellegrino. Pero para el árbitro Leandro Rey Hilfer no había sido nada.

Sintió el golpe la visita. Es que antes Montero le había ahogado el grito a Cerato (llegó con lo justo) y también se lo había perdido Abregú, con un remate desde la puerta del área que se fue cerca. Sin embargo, Boca se repuso desde la conducción de Carlos Palacios y la gambeta de Sebastián Villa . Una falta sobre el colombiano derivó en el centro de Blanco que al arquero Ledesma se le escurrió de las manos tras chocar con Alarcón y Enner Valencia impulsó el balón a la red de atropello cuando el central intentaba rechazar.

Y cuando parecía que Boca se había acomodado en el partido y se jugaba a lo que imponía y no a lo que lo intentaba llevar Instituto, llegó el descanso y tras el descanso un volver a empezar que volvió a poner a los visitantes con la cuesta hacia arriba. Porque en el inicio del complemento, tras un tiro de esquina desde la derecha, Galván -aquél que jugaba en Racing y falló un penal ante River que le dio a Boca un título- capturó un rebote en el área y sacó otro derechazo cruzado para batir a Montero e instalar el 2-1 . La pelota parada y sus centrales goleadores son la carta ganadora del equipo de Flores.

En ese momento, el Vasco movió el banco y mandó a la cancha a Paredes y a Miguel Merentiel , que reemplazó a Valencia, también tocado en el gemelo derecho. Y el uruguayo, en la primera pelota que tocó, estampó el 2-2 . Fue con una definición de zurda poco ortodoxa tras un pase perfecto de Lautaro Blanco que coronó una jugada colectiva que empezó en Montero y pasó por el chileno Palacios. Fue el quinto gol de Merentiel con asistencia de Blanco, que otra vez cumplió con una gran tarea y fue figura.

Enseguida, el pinchazo en el isquio de Paredes -el mismo músculo que se había desgarrado antes de jugar el Mundial- y el mazazo para Boca. "Me tiró" , se leyó en los labios del volante central que duró apenas 16 minutos en la cancha. "Por las caras, ya nos damos cuenta", dijo Arruabarrena después. El cierre fue entretenido, con posibilidades para los dos. El que levantó fue el pibe Leonel Flores , que por momentos pareció imparable. Pero a Boca le faltó la definición para llevarse el triunfo. Al final empató, pero perdió al capitán.

Fuente: Clarín