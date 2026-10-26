Balón de Oro 2026: Londres recibe una gala sin favorito y con Messi otra vez en carrera

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este lunes, Londres será escenario de la entrega del Balón de Oro 2026 , una edición especial por el 70° aniversario del premio que, por primera vez, se celebrará en la capital inglesa y que se presenta como una de las más parejas de los últimos tiempos.

Sin un candidato claramente dominante, la pelea por el máximo reconocimiento individual del fútbol tiene varios protagonistas de peso: el español Lamine Yamal , campeón del mundo con España; el francés Kylian Mbappé ; el inglés Harry Kane ; Ousmane Dembélé , ganador de la Champions League con el PSG; y Lionel Messi , que a los 39 años vuelve a aparecer entre los principales aspirantes tras conducir a Argentina hasta la final del Mundial.

El traslado de la ceremonia desde París a Londres funciona como un homenaje a Stanley Matthews , el inglés que se convirtió en el primer ganador del Balón de Oro en 1956. Además, los organizadores buscan reforzar el perfil global de un premio que desde 2024 es gestionado de manera conjunta por France Football y la UEFA .

Entre los candidatos, Yamal llega respaldado por una temporada brillante en la que conquistó LaLiga y coronó su ascenso con el título mundial. Kane , por su parte, exhibe números impactantes: fue Botín de Oro de Europa gracias a sus 36 goles en la Bundesliga y cerró el curso con 61 tantos en todas las competencias.

Mbappé también presenta argumentos contundentes. Terminó como máximo goleador de LaLiga y de la Champions League , además de quedarse con la Botín de Oro del Mundial. Dembélé , en tanto, busca retener el premio tras otra campaña exitosa con el PSG , con el que volvió a conquistar Europa.

Messi completa el quinteto de favoritos . Dueño de un récord de ocho Balones de Oro, el argentino vuelve a desafiar al tiempo y busca sumar un nuevo capítulo a una carrera incomparable.

La elección estará en manos de un centenar de periodistas de los países mejor ubicados en el ranking FIFA . Además del premio masculino, la ceremonia entregará el Balón de Oro femenino, donde la española Alexia Putellas aparece como la principal candidata, y distinguirá a los ganadores de los trofeos Kopa , Yashin y al mejor entrenador de la temporada.

Entre las 30 nominadas, las principales favoritas son:

Los nominados incluyen a los principales arqueros de la temporada, con figuras como:

Fuente: Clarín