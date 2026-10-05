ASALTO MILLONARIO EN GESELL: Ladrones redujeron al dueño de una fábrica y le sacaron $15 millones

ZONALES

La Policía y la Justicia investigan un violento robo ocurrido durante las primeras horas del domingo en una fábrica de hielo ubicada en la zona de Boulevard Silvio Gesell y Paseo 105 Bis, en Villa Gesell. La víctima, un comerciante de 64 años, fue golpeada, maniatada y sufrió distintas lesiones. Los delincuentes se llevaron una suma de dinero estimada en $15 millones y escaparon en su camioneta, que posteriormente fue encontrada abandonada sobre la Ruta 11.





De acuerdo con las primeras actuaciones, tres hombres encapuchados ingresaron al domicilio de la víctima luego de que esta les franqueara el acceso al escuchar ruidos en el sector donde se encontraba estacionada su camioneta.





Una vez dentro, los asaltantes redujeron al comerciante, lo golpearon y le colocaron un precinto en las muñecas, dejándole las manos sujetas hacia adelante. Luego exigieron que indicara dónde se encontraba el dinero y finalmente encontraron una caja fuerte que contenía una importante suma de efectivo.





Los delincuentes escaparon a bordo de una Renault Duster verde, propiedad de la víctima, y tomaron por el Acceso Sur para luego continuar por la Ruta 11 en dirección a Mar del Plata.





El recorrido de la camioneta pudo ser reconstruido a través de las imágenes del Centro de Monitoreo. Poco después, efectivos policiales localizaron el vehículo abandonado sobre la Ruta 11, entre el Acceso Sur y el acceso a Mar de las Pampas, aproximadamente a 400 metros de este último.





La Duster fue preservada y quedó a disposición de Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes en busca de elementos que permitan avanzar en la identificación de los autores.





La víctima sufrió graves lesiones





Tras el asalto, el comerciante fue trasladado al Hospital Municipal de Villa Gesell. Inicialmente no se encontraba en condiciones de prestar declaración formal, aunque posteriormente pudo aportar información preliminar sobre lo ocurrido.





El informe médico consignó un corte sobre el ojo izquierdo, hematoma en el ojo derecho con compromiso de la apertura de ambos ojos, lesiones compatibles con una fractura de los huesos propios de la nariz, equimosis en el flanco izquierdo, un hematoma en la zona de los séptimo y noveno espacios intercostales y laceraciones en ambas muñecas.





Debido a las lesiones sufridas, se dispuso su internación y posteriormente fue trasladado a la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata para recibir una atención de mayor complejidad.





Además, los investigadores tomaron declaración a una vecina y a la hermana de la víctima, quienes podrían aportar elementos para reconstruir lo sucedido.





¿Autores de Mar del Plata?





Una de las hipótesis que analizan los investigadores está vinculada con el destino que tomaron los delincuentes después del robo. El hecho de que la camioneta haya sido abandonada sobre la Ruta 11, en dirección a Mar del Plata, llevó a considerar la posibilidad de que los autores puedan ser oriundos de esa ciudad.





De todos modos, se trata de una línea de investigación y todavía no existe una identificación concreta de los responsables.





En paralelo, la Policía y la Justicia buscan determinar cómo los delincuentes conocían la existencia del dinero y por qué sabían dónde buscarlo. Por ese motivo, también se analiza la posibilidad de que hayan contado con información previa aportada por una persona vinculada al entorno laboral de la víctima.





La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad, las pericias sobre la camioneta y otras medidas destinadas a identificar a los autores, establecer cómo fue planificado el robo y determinar el destino del dinero sustraído.





La causa fue caratulada como robo agravado y se encuentra bajo intervención de la fiscalía de Villa Gesell.